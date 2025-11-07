Horoscope: ଆଜି ମାର୍ଗଶୀରର ଶୁଭ ସଂଯୋଗ; ମେଷ, ମିଥୁନ, ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, ଏହି ରାଶିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଡ଼ିବ ଫାଟ
ଆଜି ଏହି ରାଶିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଡ଼ିବ ଫାଟ । ବଢିପାରେ ଟେନସନ ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର। ଏହି ବିଶେଷ ସଂଯୋଗ ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ଆଣିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ଆଜି ସକାଳ ୧୧:୦୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ତା’ପରେ ତୃତୀୟା ତିଥି। ଆଜି ରାତି ୧୦:୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଘ ଯୋଗ ରହିବ। ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ରାତି ୧୨:୩୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ।
ପରିଘ ଯୋଗ ଏବଂ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଆର୍ଥିକ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ରାଶିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବଢିବ ଟେନସନ ।ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 12 ଟି ଯାକ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ।
ମେଷ: ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁଖଦ ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଲାଲ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 1
ବୃଷ: ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ
ଆଜି ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। କାହା ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବିଳମ୍ବ କରିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ହଳଦିଆ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 7
ମିଥୁନ: କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ
ଆଜି ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୟସ୍କଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପିତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଗୋଲ୍ଡେନ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 8
କର୍କଟ: ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପଘରୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ
ବିନା କାରଣରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମାତୃପକ୍ଷରୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ, ଯାହା ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଆପଣ ବିଦେଶରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ଆଣିବ। ବ୍ୟାୟାମ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ରୂପା ବା ସିଲଭର
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 9
ସିଂହ: ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆସକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ। ଡିପ୍ଲୋମା ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବରିଷ୍ଠଙ୍କଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, କିଛି କନ୍ସଲଟାଣ୍ଟ ଟିମ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବେ। ପ୍ରେମୀମାନେ ଏକାଠି ରାତ୍ରୀଭୋଜନ କରିବେ, ଏବଂ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଧଳା
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 7
କନ୍ୟା: କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା
ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ ହେବ, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ କିଛି କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ। ଆଜି ଆପଣ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ। ସମସ୍ୟା କମିଯିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ ହେବ। ଆପଣ ପୁରୁଣା ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସୁଖଦ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: କମଳା
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 6
ତୁଳା: ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି
ଆଜି ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସହଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଆଣିବ। ଯୋଗାଯୋଗ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ସମାଜରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିଛବି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ରୂପା
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 8
ବିଛା: ନୂତନ ଯାନ କିଣିବାର ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ
ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ଶେଷ ହେବ। ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସଂଯମ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ, ଏବଂ ଆୟ ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ସଫଳତାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଘର ମରାମତି କରିବା ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ନୂତନ ଯାନ କିଣିବାର ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ବାଇଗଣୀ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 2
ଧନୁ: ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ
ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଅତୀତର ଭୁଲକୁ ଭୁଲି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ସଫଳତା ହାସଲ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ବିରୋଧୀମାନେ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଭାବନା ବାଣ୍ଟିବେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: କମଳା
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 3
ମକର ରାଶି: ଆପଣଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସହିତ, ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ହାସଲ କରିବେ। ଦିନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଗମ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିବ। ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ, ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ମନ ମୁତାବକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସବୁଜ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 2
କୁମ୍ଭ ରାଶି: କୌଣସି ତରବରିଆରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ହେବ। ଅଫିସ୍ କାମ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବେ। ବେକରୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏଡାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ମେରୁନ୍
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 8
ମୀନ: ଦିନଟି ନୂତନ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ କାମରେ ଗମ୍ଭୀରତା ଦେଖାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଜନକ ହେବ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଦ୍ବାରା ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ କରିବେ। କଳା ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ସହାୟତା ପାଇବେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ନୀଳ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 6