ଆଜି ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗ… ସୂର୍ଯ୍ୟ-ଯମ ଓ ଗୁରୁ-ଶୁକ୍ର ମିଶି ଏହି ରାଶି ଉପରେ କରିବେ କୃପା ବର୍ଷା
ମିଥୁନ, କର୍କଟ, କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ମହାଷ୍ଟମୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା’ଙ୍କ ଅଶେଷ କୃପା ରହିବ ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଦେବୀ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନବରାତ୍ରୀ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଆଜି ହେଉଛି ମହାଷ୍ଟମୀ । ଆଜି ଦେବୀଙ୍କର ମହାଗୌରୀ ରୂପଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ ।
ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ-ବୁଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ-ଯମଙ୍କ ନବପଞ୍ଚମ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଯାହା ଅଷ୍ଟମୀରେ ବିଶେଷ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ୪ ରାଶି ଉପରେ ମା’ଙ୍କର କୃପାଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ସହ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ।
ମେଷ: ମହାଷ୍ଟମୀରେ ଆଜି ଶୁଭଦିନ । ମାଟି ଧରିଲେ ସୁନା ପାଲଟିବ । ଅଟକିଥିବା କାମ ଫୁଲ୍ ସ୍ପିଡରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବ । ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଖୁସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାଟିବେ ।
ବୃଷ: ମହାଷ୍ଟମୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶୁଭଯୋଗ ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ଦେବେ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆପଣ ଗତି କରୁଥିଲେ ତାହା ଦୂର ହେବ ।
ମକର: ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶା ଅନୁସାରେ ଲାଭ ମିଳିବ । ବେପାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ଼ ଅର୍ଡର ମିଳିବାର ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
କୁମ୍ଭ: ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ମିଳିବ । ମନସ୍କାମନା ପୂରା ହେବ । କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ସାଙ୍ଗକୁ ନୂଆ ମଉକା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଜି ଯେ କୌଣସି କାମ କଲେ ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ।
ସେହିପରି ସିଂହ, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ େ୪ତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।