କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ମିଳିବ ଲାଭ, ଏମାନେ ଶୋଇବେ ଟଙ୍କା ବିଡ଼ାରେ, ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଚମକିବ ଏହି ରାଶି
Horoscope: ଆଜି ଚୈତ୍ର ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଉଦୟା ତିଥି ଦ୍ୱାଦଶୀ ଏବଂ ସୋମବାର। ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ସକାଳ ୯ଟା ୪୧ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ତାପରେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ସକାଳ ୯ଟା ୩୭ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିବ ଯୋଗ ରହିବ, ପରେ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗ ଲାଗିବ। ଏହାସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୬ଟା ୨୨ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବ। ଆଜି ପଞ୍ଚକ ଓ ସୋମ ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ୧୨ଟି ରାଶି ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଦିନ।
ମେଷ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ତାହାକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଖୁସିର ଖବର ମିଳିପାରେ।
ବୃଷ ରାଶି: ଆଜି କିଛି କାମରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅଫିସରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରହନ୍ତୁ ଓ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ରୋକନ୍ତୁ। ପରିବାର ସହ ଭଲ ସମୟ କାଟିପାରିବେ।
ମିଥୁନ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତା ଓ ଯୋଗ୍ୟତାରେ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଓ ପରିବାରରେ ସୁଖ-ଶାନ୍ତି ରହିବ।
କର୍କଟ ରାଶି: ଆଜି ମନ କିଛି ଅଶାନ୍ତ ରହିପାରେ। କାମରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ୍ୱରାହୁଡ଼ିରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବେନି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଖାଦ୍ୟାଭାସରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ସିଂହ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ପରିବାର ସହ ଖୁସିର ସମୟ କାଟିବେ।
କନ୍ୟା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ।
ତୁଳା ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ்କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହଳକା ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ବିଛା ରାଶି: ଆଜି ଉନ୍ନତିର ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ।
ଧନୁ ରାଶି: ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କାହା ସହ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। କାମରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କାମ କଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ।
ମକର ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରିବାରରେ ଖୁସି ଓ ସମ୍ମିଳନ ରହିବ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି: ଆଜି ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଭଲ ସମୟ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ।
ମୀନ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ରହିବ। କାମରେ କିଛି ବାଧା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିଶ୍ରମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ।