ଆଜିର ଦିନକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିପାରିବେନି ଏହି ୩ ରାଶିର ଲୋକେ, ମିଳିବ ପୋତା ଧନ, ଲଭ୍ ମାମଲାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଖୁସି ଖବର

ଆଜିର ଦିନକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିପାରିବେନି ଏହି ୩ ରାଶିର ଲୋକେ, ମିଳିବ ପୋତା ଧନ

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଆଜି ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି ଏବଂ ରବିବାର । ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ୩ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ୨୩ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଘ ଯୋଗ ରହିବ । ଏହା ସହିତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ୧୨ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍‌ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ସ୍କନ୍ଦ ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯିବ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୧୨ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କେମିତି ରହିବ..

ମେଷ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ରହିବ । ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଆଜି ଅଳ୍ପ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ । ଟୁର୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଆଜି ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି । ପରିବାରରେ ସୁଖଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ ।

ବୃଷ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରହିବ । ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖାଇବେ । ଘରକୁ କୌଣସି ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇପାରେ । ସୁଇଟ୍ସ କିମ୍ବା କ୍ୟାଫେ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ମୁନାଫା ମିଳିବ । ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜିନିଷର ସେବନ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବର୍ଷାରେ ଚମଡ଼ା ଜୋତା ପିନ୍ଧିଲେ କ’ଣ ହେବ?…

ଶ୍ରାବଣ ବ୍ରତରେ କ’ଣ ଖାଇବେ କ’ଣ…

ମିଥୁନ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ରହିବ । ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କାମ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ । ଛାତ୍ରମାନେ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଖାଦ୍ୟପେୟର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

କର୍କଟ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ରହିବ । ସାରା ଦିନ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ କଟିପାରେ । ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି । କୌଣସି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ । ପରିବାରରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ । ନିଜର ଭାବନାକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ।

ସିଂହ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ । ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଆଜି ଆପୋଷ ସହମତିରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ଚାକିରିଆମାନେ ବଦଳି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି । ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ ।

କନ୍ୟା ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ରହିବ । ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ନୂଆପନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ । ଅତିରିକ୍ତ ଆୟର ଯୋଗ ବନୁଛି, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବ । ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବେ ।

ତୁଳା ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ କାମ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି । ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ମହିଳାମାନେ ଆଜି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ ।

ବିଛା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଉତ୍ସାହଭରା ରହିବ । ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ବିଶେଷ କଥା ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହା ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବ । ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ କାମ ସହଜରେ ଶେଷ ହେବ । ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ । ହାଡ଼ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆଜି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ।

ଧନୁ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଖୁସି ନେଇ ଆସିବ । ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଯୋଜନା ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସହ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇପାରେ, ବଡ଼ ଲାଭର ଯୋଗ ଅଛି । ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ ।

ମକର ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଲେଖନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବାର ଦିନ । ବିବାଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କୌଣସି ଭଲ କମ୍ପାନୀରୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲ୍ ଆସିପାରେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବ ।

କୁମ୍ଭ ରାଶି: ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଂଶୀଦାର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ । ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆସିବ । ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ସମସ୍ୟାରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ ।

ମୀନ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ । ପାର୍ଟ-ଟାଇମ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି । ପରିବାରରେ ଚାଲିଥିବା ତିକ୍ତତା ଦୂର ହେବ । ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଛୋଟମୋଟ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୁଝାମଣା ରଖନ୍ତୁ ।

You might also like More from author
More Stories

ବର୍ଷାରେ ଚମଡ଼ା ଜୋତା ପିନ୍ଧିଲେ କ’ଣ ହେବ?…

ଶ୍ରାବଣ ବ୍ରତରେ କ’ଣ ଖାଇବେ କ’ଣ…

ଗୋଟିଏ ଘରୁ ନେଇପାରିବେ କି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଏଲପିଜି…

ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଏହି ୭ଟି କାମ,…

1 of 25,967