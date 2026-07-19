ଆଜିର ଦିନକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିପାରିବେନି ଏହି ୩ ରାଶିର ଲୋକେ, ମିଳିବ ପୋତା ଧନ, ଲଭ୍ ମାମଲାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଖୁସି ଖବର
ଆଜିର ଦିନକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିପାରିବେନି ଏହି ୩ ରାଶିର ଲୋକେ, ମିଳିବ ପୋତା ଧନ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଆଜି ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି ଏବଂ ରବିବାର । ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ୩ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ୨୩ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଘ ଯୋଗ ରହିବ । ଏହା ସହିତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ୧୨ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ସ୍କନ୍ଦ ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯିବ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୧୨ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କେମିତି ରହିବ..
ମେଷ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ରହିବ । ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଆଜି ଅଳ୍ପ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ । ଟୁର୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଆଜି ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି । ପରିବାରରେ ସୁଖଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ ।
ବୃଷ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରହିବ । ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖାଇବେ । ଘରକୁ କୌଣସି ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇପାରେ । ସୁଇଟ୍ସ କିମ୍ବା କ୍ୟାଫେ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ମୁନାଫା ମିଳିବ । ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜିନିଷର ସେବନ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ମିଥୁନ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ରହିବ । ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କାମ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ । ଛାତ୍ରମାନେ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଖାଦ୍ୟପେୟର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
କର୍କଟ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ରହିବ । ସାରା ଦିନ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ କଟିପାରେ । ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି । କୌଣସି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ । ପରିବାରରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ । ନିଜର ଭାବନାକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ।
ସିଂହ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ । ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଆଜି ଆପୋଷ ସହମତିରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ଚାକିରିଆମାନେ ବଦଳି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି । ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ ।
କନ୍ୟା ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ରହିବ । ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ନୂଆପନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ । ଅତିରିକ୍ତ ଆୟର ଯୋଗ ବନୁଛି, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବ । ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବେ ।
ତୁଳା ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ କାମ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି । ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ମହିଳାମାନେ ଆଜି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ ।
ବିଛା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଉତ୍ସାହଭରା ରହିବ । ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ବିଶେଷ କଥା ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହା ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବ । ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ କାମ ସହଜରେ ଶେଷ ହେବ । ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ । ହାଡ଼ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆଜି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ।
ଧନୁ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଖୁସି ନେଇ ଆସିବ । ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଯୋଜନା ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସହ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇପାରେ, ବଡ଼ ଲାଭର ଯୋଗ ଅଛି । ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ ।
ମକର ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଲେଖନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବାର ଦିନ । ବିବାଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କୌଣସି ଭଲ କମ୍ପାନୀରୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲ୍ ଆସିପାରେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବ ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି: ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଂଶୀଦାର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ । ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆସିବ । ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ସମସ୍ୟାରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ ।
ମୀନ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ । ପାର୍ଟ-ଟାଇମ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି । ପରିବାରରେ ଚାଲିଥିବା ତିକ୍ତତା ଦୂର ହେବ । ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଛୋଟମୋଟ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୁଝାମଣା ରଖନ୍ତୁ ।