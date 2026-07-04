ବାକି ଥିବା ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିପାରନ୍ତି, ସେୟାର ବଜାରରେ ମିଳିବ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ,ଏହି ରାଶିଙ୍କର ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ

ଆଜିର ରାଶିଫଳ: କେଉଁ ରାଶିର ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ, କାହାକୁ ମିଳିବ ଧନଲାଭ

By Jyotirmayee Das

Horoscope: ଆଜି ୪ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬, ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି ଏବଂ ଶନିବାର । ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ୪୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆଜି ସଂନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ୨ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତି ଯୋଗ ରହିବ । ଏହାସହ ଆଜି ଦିନ ୧ଟା ୪୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର ଲାଗିବ । ଏହାଛଡ଼ା ଆଜି ପଞ୍ଚକ ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ୧୩ ମିନିଟ୍‌ରେ ଶୁକ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ..

ମେଷ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ । ଆଜି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି । ଧର୍ମ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ । ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହେବ । ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ମାତ୍ର ସଞ୍ଜ ବେଳେ ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତାଇବେ ।

ବୃଷ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ରହିବ । ପାରିବାରିକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବା ଜରୁରୀ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୋବଳ ବଢ଼ିବ । ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ମନପସନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ମିଳିବାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଡିଲ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ନକରି ସୁଯୋଗର ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଟୋପି ବିକ୍ରି କରି କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର…

ପୋଛା ଲଗାଇବାର ଆରମ୍ଭ କେବେଠୁ ହୋଇଥିଲା, କିଏ…

ମିଥୁନ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ରହିବ । ପାରିବାରିକ ମତଭେଦ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଘରେ ଶାନ୍ତିର ମାହୋଲ ରହିବ । ବିନା ମାଗଣାରେ କାହାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନିଜ କ୍ଷମତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଧର୍ଯ୍ୟବାନ ହୁଅନ୍ତୁ । ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାହସର ସହ ମୁକାବିଲା କରି ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ।

କର୍କଟ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ଫିଲ୍ମର ଅଫର ମିଳିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସହ ମାର୍କେଟିଂ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଘର ପାଇଁ ସପିଂ କରିପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବେ ।

ସିଂହ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ । ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଆଜି ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ସଫଳ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ । ରାଜନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଶୁଭ ଯୋଗ ଅଛି ।

କନ୍ୟା ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହେବ । ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନାକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା କାମ ସମୟରେ ଶେଷ ହେବ । କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାର ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ ।

ତୁଳା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭରପୂର ରହିବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ । ବିନା ବିଚାରରେ କୌଣସି ପଲିସିରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବିଦେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ମନମୁତାବକ ଲାଭ ମିଳିବ ।

ବିଛା ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ରହିବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଭଲ ପରିଣାମ ପାଇବେ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଭ୍ରମଣର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଚାକିରିରେ ବଦଳି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମନପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

ଧନୁ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଚମତ୍କାର ରହିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ହେବ, ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନିଅନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଶ୍ରମ ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ।

ମକର ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ବେଶ୍ ଭଲ କଟିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ କୌଣସି ସାଇଡ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବେ । ରାଜନୀତିରେ ରୁଚି ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି କୌଣସି ଦଳରେ ବଡ଼ ପଦବୀ ମିଳିପାରେ । ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ।

କୁମ୍ଭ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ । ଯଦି ଆଜି କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ପୂରା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା କାମ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପୂରଣ ହେବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିବ ।

ମୀନ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଅଭିଜ୍ଞତା ମିଳିବ । ଅନ୍ୟ ମାମଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୂରାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଜମି ଜମା ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ମାତ୍ର ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ପଇସା ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ । ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଚାକିରି ବଦଳାଇବାର ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ।

You might also like More from author
More Stories

ଟୋପି ବିକ୍ରି କରି କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର…

ପୋଛା ଲଗାଇବାର ଆରମ୍ଭ କେବେଠୁ ହୋଇଥିଲା, କିଏ…

କିପରି ଚିହ୍ନିବେ ୨୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅସଲି ନା…

ବର୍ଷା ଦିନେ ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକସନରୁ କେମିତି…

1 of 25,924