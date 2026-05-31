ଆଜି ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ଏହିସବୁ ରାଶି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଭାରି ଖରାପ, ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ
Horoscope: ଆଜି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଏବଂ ରବିବାର । ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଆଜି ଦ୍ଵିପ୍ରହର ୨ଟା ୧୫ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଜି ସ୍ନାନ ଓ ଦାନର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୬ଟା ୧୯ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘ସିଦ୍ଧ ଯୋଗ’ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆଜି ସଂନ୍ଧ୍ୟା ୪ଟା ୧୨ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ।
ମେଷ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିବ। ଏହି ରାଶିର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଓ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ଅଭାବ ଥିଲା, ତାହା ଆଜି ପୂରଣ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଖୁସିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟର ସୂଚନା ଆପଣ ଘରର ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ନେବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ।
ବୃଷ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ଜାରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଘରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ନିଜ ସିନିୟରମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ।
ମିଥୁନ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଭରପୂର ରହିବ। ସରକାରୀ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଏହା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅଫିସ୍ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ପୁଅର ପ୍ରଗତି ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
କର୍କଟ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଲର୍ସମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ ଡିଲ୍ ଆସିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ। ଘରର ପରିବେଶ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଆସୁଥିବା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ପରସ୍ପରକୁ ଭଲଭାବେ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ।
ସିଂହ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଉଠାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଚମତ୍କାର ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମନରେ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେବ।
କନ୍ୟା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ସାଧାରଣ ରହିବ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ନିଜ ମନର କଥା ଶେୟାର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ହାଲୁକା ହେବ। କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଘର-ପରିବାର କାମରେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖଦ ପରିବେଶ ରହିବ। ଅଫିସ୍ରେ କିଛି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ।
ତୁଳା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ନେହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ରାଶିର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବେ। ଅଫିସ୍ରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କାମ ସହଜରେ ହୋଇଯିବ।
ବିଛା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଖୁସିରେ ଭରିଯିବ। ପିତାମାତା ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ। ନୂଆ ଯାନବାହନ ସୁଖର ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି, ତେବେ ତାହା ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ମିଳିବ।
ଧନୁ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆରାମ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ-ସମୃଦ୍ଧିର ପରିବେଶ ବନି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ।
ମକର ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସରକାରୀ ବିଭାଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ, ଏହା ସହିତ ପଦୋନ୍ନତିର ମଧ୍ୟ ଆଶା ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ନିଜ ଶରୀରକୁ ଟିକେ ଆରାମ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଜରୁରୀ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରନ୍ତି। ଅଫିସ୍ରେ ନିଜ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଭୁଲ୍ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଲଭ୍ମେଟ୍ଙ୍କ ସହ କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରନ୍ତି।
ମୀନ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ଅନେକ ମାର୍ଗ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ। କୌଣସି ବୟସ୍କ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ। କୌଣସି ଜରୁରୀ ବିଷୟ ଉପରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି।