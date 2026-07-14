ଧନୁ ରାଶିର ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ହେବ ପୂରଣ, ମକର ରାଶିର ବଢ଼ିବ ମାନ-ସମ୍ମାନ , ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ
୧୪ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନଟି କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ସଫଳତା ଏବଂ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ନେଇ ଆସିପାରେ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କିଛି ରାଶିଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଝାମଣାର ସହ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ୧୨ ରାଶିର ଆଜିର ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ।
Daily Rashifal : ମଙ୍ଗଳବାର, ୧୪ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ଆଷାଢ଼ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଅଛି। ଆଜିର ଦିନଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ଚଳନର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ ୧୨ ରାଶିର ଜୀବନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କିଛି ରାଶି କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ପାଇପାରନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ରାଶିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ, କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭଲଭାବେ ଆକଳନ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ମେଷ: ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଅନେକ କାମ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ବାକି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କଟୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଧାର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ବୃଷ: ଆଜିର ଦିନଟି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରହିପାରେ। କାମର ଚାପ ଅଧିକ ରହିବ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ବିପଦ ସମୟରେ କାମରେ ଆସିପାରନ୍ତି।
ମିଥୁନ: ଆଜି ସଫଳତାର ରାସ୍ତା ଉତ୍ତମ ଯୋଜନା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। ଯଦି ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅବିବାହିତମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ ଛୋଟମୋଟ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଜମିବାଡ଼ି ମାମଲାରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ।
ସିଂହ: ଆଜିର ଦିନଟି ସୁଖଦ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତ ମିଳିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଦେଇପାରେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେବ। କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବିରୋଧୀ ଆପଣଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଖରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିବ।
ତୁଳା: ଆଜି ଧନ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବାର ସଙ୍କେତ ଅଛି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ କଟିବ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ବିଛା: ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଦେଖାଣିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ଧନୁ: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ନେଇ ଆସିଛି। ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ।
ମକର: ଆଜି ଚାରିପାଖରେ ସକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସତର୍କତାର ସହ ଗାଡ଼ି ଚଳାନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଟିକେ ସତର୍କ ରହି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଡିଲ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଦିଗକୁ ଭଲଭାବେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ।
ମୀନ: ଆଜିର ଦିନଟି ସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତିରେ ଭରା ରହିବ। ବାପାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଦିନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିଦେବ।