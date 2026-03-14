ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିପାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ବଢିପାରେ ସମସ୍ୟା
ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିପାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
Horoscope: ଆଜି ଚୈତ୍ର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଉଦୟ ତିଥି ଦଶମୀ ରହିଛି। ଏହି ତିଥି ସକାଳ ୮ଟା ୧୧ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ତାପରେ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସକାଳ ୧୦ଟା ୪୩ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରିୟାନ ଯୋଗ ରହିବ ଓ ତାପରେ ପରିଘ ଯୋଗ ଲାଗିବ। ସେହିପରି ଗତକାଲି ଭୋର ୪ଟା ୪୯ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ୧ଟା ୧ ମିନିଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୀନ ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଗ୍ରହ-ନକ୍ଷତ୍ରର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶିର ଜୀବନରେ ପଡିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଦିନଟି।
ମେଷ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଉତ୍ସାହଭରା ରହିପାରେ। ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମୟ ଭଲ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ। ଅଟକିଥିବା କାମ ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ ଓ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ କାଟିପାରିବେ।
ବୃଷ ରାଶି: ଆଜି ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଅଲ୍ପ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିପାରେ, ତେଣୁ ଧନବ୍ୟୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି କାମ କଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପରିବାର ସହିତ ଶାନ୍ତ ଓ ସୁଖଦ ସମୟ କାଟିବେ।
ମିଥୁନ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ। ନୂଆ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ବଢିପାରେ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଓ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ।
କର୍କଟ ରାଶି: ଆଜି ଭାବନାରେ ଭାସି କୌଣସି ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତ ମନୋଭାବ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ବିଷୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଗରେ ସାବଧାନ ରହିବା ଭଲ।
ସିଂହ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ।
କନ୍ୟା ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ପରିଶ୍ରମ ଭରା ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। କାମକାଜରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ। ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ମିଳନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ତୁଳା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ବଢିପାରେ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ମିଡିଆ ସହ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ପରିବାର ଓ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ।
ବିଛା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଓ ସଂୟମ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହା ସହିତ ବାଦବିବାଦ କରିବାରୁ ବଚନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲା ସାଧାରଣ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ।
ଧନୁ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଉତ୍ସାହରେ ଭରିଥିବା ରହିବ। ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହିଲେ ସମୟ ଭଲ। ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ କାଟିପାରିବେ।
ମକର ରାଶି: ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ବଡମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ହେବ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି: ଆଜି ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ।
ମୀନ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଦେବ। କାମରେ କିଛି ବାଧା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ରାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଭଲ।