ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏହି ରାଶି, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସହ ସୁଖରେ କାଟିବେ ଦିନ

ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ନବମୀରେ କେମିତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ

By Jyotirmayee Das

Horoscope: ଆଜି ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ନବମୀ ତିଥି ଏବଂ ବୁଧବାର। ଏହି ତିଥି ରାତି ୨ଟା ୪୧ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଜି ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ବିଷ୍କୁମ୍ଭ ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହା ରାତି ୧ଟା ୨୯ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସେହିପରି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଦ୍ଵିପହର ୧ଟା ୩୯ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରର ଏହି ସଂଯୋଗ କେତେକ ରାଶି ପାଇଁ ଧନଲାଭ ଓ ପରିବାରିକ ସୁଖର ସଂକେତ ଦେଉଥିବା ବେଳେ, କେତେକ ରାଶି ପାଇଁ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ କରାଉଛି।

ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ମିଶ୍ର ଫଳଦାୟକ ରହିବ। ଅସୁସ୍ଥତା ଓ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଶରୀରରେ ଥକାପଣ ଓ ଅଳସତା ରହିପାରେ। ମନରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖାଦେବ। କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ କାମରେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ନିଜ ଅଭ୍ୟାସରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି କାମକୁ ସଠିକ ଦିଗରେ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ।

ବୃଷ: ଦିନଟି ସତର୍କତାର ସହିତ କାଟନ୍ତୁ। ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିବାରୁ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ସମୟ ଦେବା ଭଲ ହେବ।

ମିଥୁନ: ଆଜି ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ଓ ଭୋଗବିଲାସରେ କଟିପାରେ। ବନ୍ଧୁ ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସମୟ କାଟିବେ। ନୂତନ ପୋଷାକ କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ କୃପା ରହିବ।

କର୍କଟ: ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ଘରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖର ପରିବେଶ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସୁଖଦ ସମୟ ବିତାଇବେ। ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ।

ସିଂହ: ଆଜି ସାଧାରଣ ଲାଭ ହେବ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ରୋକନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ମନକୁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ କରିପାରେ। ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ।

କନ୍ୟା: ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଅସୁବିଧା ରହିପାରେ। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଜମି-ଘର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ।

ତୁଳା: ଆଜି ଦିନଟି ଖୁସିରେ କଟିବ। ସୃଜନଶୀଳତା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତିର ଖବର ମିଳିପାରେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ। ଦାନଧର୍ମ କରିପାରନ୍ତି।

ବିଛା: ଦିନଟି ଶୁଭ। ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ।

ଧନୁ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିବାହିତ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିବ।

ମକର: ସତର୍କ ରହନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଚିନ୍ତା ରହିବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ହିଁ ସଫଳତା ମିଳିବ।

କୁମ୍ଭ: ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ। ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ। ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ବିବାହ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକମାନେ ଶୁଭ ସମୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ।

ମୀନ: ଆଜି ବହୁତ ଶୁଭ ଦିନ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ସରକାରୀ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ।

