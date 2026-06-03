ଗ୍ରହଙ୍କ ବିରଳ ଗୋଚର, ଏହି ରାଶିଙ୍କର ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ, ମିଳିବ ପ୍ରଚୁର ଧନ, ରାତାରାତି ହେବେ କୋଟିପତି
ଗ୍ରହଙ୍କ ବିରଳ ଗୋଚର, ଏହି ରାଶିଙ୍କର ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ, ମିଳିବ ପ୍ରଚୁର ଧନ
Horoscope: ଆଜି ଅଧିକ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ତୃତୀୟା ତିଥି ଓ ବୁଧବାର। ତୃତୀୟା ତିଥି ଆଜି ରାତି ୯ଟା ୨୨ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଜି ସକାଳ ୮ଟା ୧୨ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଯୋଗ ରହିବ, ଏହା ପରେ ଶୁକ୍ଳ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ସବୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆସିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଦିନ:
ମେଷ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ବେଶ୍ ଭଲ କଟିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ। ଘରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇବେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଶୁଭ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି, ପୂର୍ବର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଏବେ ମିଳିବ। ଯଦି ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ।
ବୃଷ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବା ସହ ପଦୋନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ କାମ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ମିଥୁନ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ କାମ ମିଳିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବେଶ୍ ଚମତ୍କାର ରହିବ। ଅନ୍ୟ କାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ହେବ। ବହୁ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଆଜି ଫେରସ୍ତ ମିଳିପାରେ।
କର୍କଟ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟ ଚିହ୍ନି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି ନିଜ ସିନିୟରଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସମୟରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମୀଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଭଲ।
ସିଂହ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ କିଛି କାମ ଅଧୁରା ରହିଯାଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘରର ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ।
କନ୍ୟା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ କଲ୍ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ନିଜ କଥା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ରାଜନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହ ସମାଜରେ ମାନ-ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନୂଆ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ।
ତୁଳା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କରୁଥିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, ଏହାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସଫଳତା ଦେଖି ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ।
ବିଛା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ନୂଆ ରାସ୍ତା ମିଳିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ କାମର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଅଫିସ୍ରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ବସ୍ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ।
ଧନୁ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶାନଦାର ରହିବ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତିରୁ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ଲାଭ ମିଳିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବ। ସମାଜର କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସାମାଜିକ ବା ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର କାମରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। କୌଣସି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମତକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ।
ମକର ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଭଲ ହେବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡର ମିଳିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆଜି ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ବନୁଛି। ରାଜନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଘରକୁ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ଯୋଗୁଁ ଖୁସିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ମୀନ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କିଛି ଖାସ୍ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ, ଯିଏ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହେବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଲୁହା ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ।