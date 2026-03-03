ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ମହା ବିପଦ! ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ବୁଡ଼ିବ ଟଙ୍କା, ଘଟିପାରେ କିଛି ବଡ଼ ଅଘଟଣ!

Lunar Eclipse 2026: ଆଜିର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରାଶିକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ସିଂହ ରାଶିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। ଆଜି କିଛି ରାଶି ଯେମିତି କି ମିଥୁନ, ତୁଳା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କ’ଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

ମିଥୁନ ରାଶିଫଳ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତା ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ଏକ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ପରୀକ୍ଷା ହେବ; ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଅପେକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କରେ, କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଶୁଣିବାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁରୁଣା ନିବେଶର ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।

ତୁଳା ରାଶିଫଳ: ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। କିଛି ନୂତନ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଜୁଆ କିମ୍ବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ସଂଶୋଧନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ।

କୁମ୍ଭ ରାଶିଫଳ: ଆଜି ତୁମର ଯୋଜନା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଫଳାଫଳ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଅ ନାହିଁ। କାମରେ ଏକା ସବୁକିଛି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଏକ ଦଳର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅ ଏବଂ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂକୁ ଉନ୍ନତ କର। ସମ୍ପର୍କରେ, ଆଜି ତୁମର ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିପାରେ। ତୁମର ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର ଏବଂ ପୁରୁଣା ନିବେଶକୁ ପୁନଃ ଦେଖନ୍ତୁ। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହ ଏବଂ ତୁମର ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କର।

