ଏବେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଯାଏଁ UPIରେ କରିପାରିବେ ପେମେଣ୍ଟ, ଆଜିଠୁ ଲାଗିଲା ନୂଆ ନିୟମ
ଦୈନିକ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: UPI ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପେମେଣ୍ଟ ନିଗମ UPI ପେମେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡିତ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଦୈନିକ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ।
ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୀମା ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାର ସୀମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ UPIର ନୂତନ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବୁଝିବା ଏବଂ କେଉଁ ବର୍ଗ ପାଇଁ କେତେ ସୀମା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା।
UPIରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। କାରଣ, ଏହି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟୀ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କ୍ରୟ ସହିତ ଜଡିତ। ବର୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପେମେଣ୍ଟର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନାହିଁ।
କାହାର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି?
ସରକାର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି-ବ୍ୟବସାୟୀ କାରବାର ପାଇଁ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି-ବ୍ୟକ୍ତି ପେମେଣ୍ଟର ସୀମାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବ ପରି ୧ ଟଙ୍କା ରହିବ।
ପର୍ସନ ଟୁ ପର୍ସନ (P2P)
P2M ର କେଉଁ ବର୍ଗରେ ସୀମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତାହା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ, P2M ଏବଂ P2P କ’ଣ ତାହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। P2Mର ସରଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ଦେୟ।
ଏହାର ସୀମା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 2 ଲକ୍ଷ ଥିଲା, ଏବେ ଏହା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ପଠାନ୍ତି, ଏହାକୁ P-to-P କୁହାଯାଏ। ଏହାର ସୀମା ପୂର୍ବରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି।
ଅଳଙ୍କାର କ୍ରୟ- UPI ଅଧୀନରେ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣ ପ୍ରତି କାରବାର ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେୟ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି କାରବାର ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ସୀମା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା।
ଟ୍ରାଭେଲ ବୁକିଂ- ସେହି ସମୟରେ, ଟ୍ରାଭେଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୁକିଂ ପାଇଁ, ଆପଣ ଏବେ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଥରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେୟ କରିପାରିବେ। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ମୋଟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେୟ କରିପାରିବେ।
ଏହାର ସରଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଏବେ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ବିମାନ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେୟ କରିପାରିବେ।
ଋଣ ପରିଶୋଧ- ଋଣ ପରିଶୋଧ ପରି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ, ପ୍ରତି କାରବାର ପାଇଁ ସୀମା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେୟ କରିପାରିବେ।
ପୁଞ୍ଜି ବଜାର- ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର କିମ୍ବା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ପରି ପୁଞ୍ଜି ବଜାର ନିବେଶ ପାଇଁ, ଆପଣ ଥରକେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।
କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ- ସରକାର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରତି କାରବାର ପାଇଁ ସୀମା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି କାରବାର ପାଇଁ ସୀମା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା।
ବୀମା- ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ, ପ୍ରତି କାରବାର ପାଇଁ ସୀମା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମୋଟ ସୀମା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିବ।
ଡିଜିଟାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା- ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପାଣ୍ଠି ଜମା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି କାରବାର ପାଇଁ ସୀମା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।