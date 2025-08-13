ଆଜି ତୁଳା ସମେତ ଏହି 3 ରାଶି ଉପରେ ରହିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା, ମିଳିବ ଚାକିରି
କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କିପରି ଦିନ କଟିବ ଜାଣନ୍ତୁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଅନେକ ରାଶି ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ରହିବ । ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ସାଉଁଟିବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ।
ମେଷ- ଗ୍ରହଗମନ ଅନୁସାରେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ ସଫଳ ହେବ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କତାର ସହ ବିଚାର କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ନୀତିକୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପରିବାରରେ ଶୁଭ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ ।
ସିଂହ ରାଶି- ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଏକ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆମଦାନୀ, ରପ୍ତାନି, କ୍ରୟ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛି ସଫଳତା ପାଇବେ। ଚାକିରିରେ ଅଧସ୍ତନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସଙ୍କେତ ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମନ୍ୱୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହଠାତ୍ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ।
ତୁଳା ରାଶି- ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ । ନଚେତ୍ କଳହ ହୋଇପାରେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଅସୁବିଧାର ପାଠ ହୋଇଯିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଘର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଭୟ ରହିବ । ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳତା ଅପମାନର ପାଠ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିବ । ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।