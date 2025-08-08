ଆଜି ଏହି 3 ରାଶି ଉପରେ ରହିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାଦୃଷ୍ଟି, ମିଳିବ ଲାଭ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ
ଆଜି କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି କଟିବ ଦିନ ଜାଣନ୍ତୁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଅନେକ ରାଶି ଉପରେ ରହିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା । ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ ।
ବୃଷ ରାଶି- ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ଦୂର ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସାଥ୍ ମିଳିବ। ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଗୀତ ଗାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଯେକୌଣସି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସାହସ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ।
କର୍କଟ- ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସାଥ୍ ମିଳି ବ। ବେକାରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ । ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଗତି କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସାଥ୍ ମିଳିବ । ଆପଣ କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଚାକର, ଯାନବାହାନ ଇତ୍ୟାଦିର ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଦୂର ଯାତ୍ରାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।
ତୁଳା ରାଶି- ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଯାହା ପଡ଼ି ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସହଯୋଗୀ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ । ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ସହିତ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା କାମ କରିପାରିବେ । କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ରାଜନୀତିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଗତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ ।