ହରଡ଼ ଡ଼ାଲି କରିଦେବ ପଙ୍ଗୁ! ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଡାଲିକୁ ନେଇ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର

ହରଡ଼ ଡ଼ାଲି କରିଦେବ ପଙ୍ଗୁ! ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଡାଲିକୁ ନେଇ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର
କେତେ ମାରାତ୍ମକ ହରଡ଼ ଡ଼ାଲି । ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ଏହି ଡାଲି ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ଭାତ ଡାଲି ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ । ସବୁ ଡାଲି ଭିତରୁ ହାରଡ଼ ଡାଲି ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ। ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିରାମିଷ ଖାଉଥିବା ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଡାଲି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ହରଡ଼ ଡାଲି କେବେ ମାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ କି? ହଁ, ଯଦିଓ ଏହା ପଢ଼ି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ 24 ବର୍ଷୀୟ ବଡିବିଲ୍ଡର ପକ୍ଷାଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କର ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ବହୁତ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ହରଡ଼ ଡାଲି । ଜାଣନ୍ତୁ ହରଡ଼ ଡାଲି ଶରୀରକୁ କିପରି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
ଡାକ୍ତର ଧମିଜା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଜଣେ 24 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ହରଡ଼ ଡାଲି ଖାଇ ମସ୍ତିଷ୍କ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି।
ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭୁଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ରୋଗୀ ଦୁର୍ବଳତା, ଚାଲିବାରେ କଷ୍ଟ, ପରିସ୍ରା କରିବାରେ କଷ୍ଟ, ପରିସ୍ରାର ରଙ୍ଗ ଗାଢ଼ ହେବ ଲକ୍ଷଣ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି । କାରଣ ସେ ଖାଉଥିବା ହରଡ଼ ଡାଲି ଭେଜାଲ ଥିଲା।
ହରଡ଼ ଡାଲି ଘାତକ
ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ଦୋକାନୀ ଡାଲିରେ ଅପମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତି । ଏହାଯୋଗୁଁ ଡାଲିରେ କିଛି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ମିଶିଯାଏ । ଯାହା ସ୍ନାୟୁକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପକ୍ଷାଘାତ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଯୁବକ ଜଣକ ନିଜ ଶରୀର ଗଠନ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଡାଲି ଖାଉଥିଲେ। ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ କିଛି ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଖାଆନ୍ତି, ତାହା ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ।