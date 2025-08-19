ଗାଁରେ ଦଳିତମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର କାଟିଲେ ବାଳ, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ…ସରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଗଲା ୭୮ ବର୍ଷ
ଗୁଜରାଟ: ଗୁଜରାଟର ବନାସକାଣ୍ଠା ଜିଲ୍ଲାର ଅଲୱାଡା ଗାଁରେ ୭ ଅଗଷ୍ଟରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଯାହା ସାମାଜିକ ସମାନତା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା।ଏଠାରେ ଥିବା ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ଶ୍ରମିକ କୀର୍ତ୍ତି ଚୌହାନ ଗାଁର ସେଲୁନରେ ଚୁଟି କାଟିଥିଲେ।
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଦଳିତଙ୍କୁ ଗାଁର ସେଲୁନରେ ଚୁଟି କାଟିବାର ଅଧିକାର ମିଳିଥିଲା। ଗାଁର ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏହାକୁ ମୁକ୍ତିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଲୱାଡା ଗାଁର ଜନସଂଖ୍ୟା ୬ ହଜାର ୫୦୦। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ଜଣ ଦଳିତ।
ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି, ଏହି ଗାଁର ଥିବା ସେଲୁନରେ ଦଳିତଙ୍କ କେଶ କାଟୁ ନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ, ଏହି ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା।
ଏବଂ ଭେଦଭାବ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ଜାତି ଲୁଚାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଚୁଟି କାଟିଥିଲେ
ଚୁଟି କାଟିଥିବା ଜଣେ ଭାବପ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତି ଚୌହାନ କହିଥିଲେ, ‘ମୁଁ ଏଠାରେ କେଶ କାଟିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳିତ।
ମୋତେ ମନେ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ସହର ଏବଂ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ମୋ ଜୀବନର ୨୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ମୁଁ ଶେଷରେ ମୋ ନିଜ ଗାଁରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟତା ଅନୁଭବ କଲି।
ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନିରନ୍ତର ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀ ଚେତନ ଦାଭିଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ ହୋଇପାରିଲା।
ସେ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ଏବଂ ନାପିତମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଥାର ଅସାମ୍ବିଧାନିକତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇଲେ।
ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଶାସନର ସାହାଯ୍ୟ ପରେ, ଗାଁର ଦଳିତମାନେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲେ।
ସରପଞ୍ଚ କ’ଣ କହିଲେ
ଗ୍ରାମ ସରପଞ୍ଚ ସୁରେଶ ଚୌଧୁରୀ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିବା ଏହି ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ ମୋର ଏକ ଦୋଷୀ ଭାବନା ଥିଲା।
ସେ କହିଲେ, ‘ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ଏହି କୁପ୍ରଥା ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା’। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ପ୍ରଶାସନର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଆମେ ଭେଦଭାବର ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିଛୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗରେ ଏକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛୁ।
ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି
୫୮ ବର୍ଷୀୟ ଛୋଗାଜି ଚୌହାନ କୁହନ୍ତି ଯେ କେଶ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମାଇଲ ମାଇଲ ଚାଲିବାକୁ ପଡୁଥିଲା।
ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଏସବୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆଠ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମୋ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହୁଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛୁ।
କୀର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଐତିହାସିକ କେଶ କାଟିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ପିଣ୍ଟୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମାଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ।
ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ରାଜି ହେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ।’
କିଛି ଲୋକ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ
କର୍ମୀ ଚେତନ ଦାଭି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ବହୁ ମାସ ଧରି ଚଳାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ।
ଏହା ପରେ, ପୋଲିସ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ, ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ।
ତଥାପି, କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ପାଟିଦାର ପ୍ରକାଶ ପାଟୋଲ କହିଛନ୍ତି, ‘ଯଦି ଗ୍ରାହକମାନେ ମୋ କିରାଣା
ଦୋକାନକୁ ଆସିପାରିବେ, ତେବେ ବାରିକ ଦୋକାନକୁ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଖୁସି ଯେ ଏହି ଭୁଲ ପ୍ରଥା ଶେଷ ହୋଇଛି।’