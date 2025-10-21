ବର୍ବରତାର ସବୁ ସୀମା ପାର୍ କଲେ, ବାନ୍ଧିକି ପରିସ୍ରା ପିଆଇଲେ, ତା’ପରେ କଲେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ, ଶୁଣି ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ ଲୋମ
ଭୋପାଲ: ଦମୋହରେ ପାଦ ଧୁଆଇବା ଘଟଣା ପରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭିଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳିତଙ୍କୁ ପରିସ୍ରା ପିଆଇବା ଘଟଣା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଜଣେ ଦଳିତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରିସ୍ରା ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗ୍ୱାଲିୟରରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ଭିଣ୍ଡର ସାସୁପ୍ରାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ପରେ ଛାଡି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଚାକିରି ଛାଡିଥିଲେ: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଘଟଣାଟି ସୋମବାର ରାତିରେ ଘଟିଛି। ପୀଡିତ ପୋଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ପେଶାରେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ସେ ଦାତାୱାଲି ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ସୋନୁ ବରୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବୋଲେରୋ କାର ଚଲାଉଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ଚାକିରି ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।
ଅପହରଣ, ନିର୍ଯ୍ୟାତନା: ପୀଡିତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସୋମବାର ଦିନ ସୋନୁ ବରୁଆ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଆଲୋକ ପାଠକ ଏବଂ ଛୋଟେ ଓଝାଙ୍କ ସହିତ ଦୀନଦୟାଲ ନଗରରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତିନି ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ନିଜ କାରରେ ବସାଇ ଭିଣ୍ଡର ସୁରପୁରା ଗାଁକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରିସ୍ରା ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଫୋନ୍ କରି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ, ସେମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ।
ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ: ଏନେଇ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୀଡିତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବା, ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ ପରିସ୍ରା ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୋନୁ ଏବଂ ଆଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର୍ ଅଛି । ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।