ମାଟି ତଳୁ ମୃତଦେହ ଜବତ; ସ୍ତ୍ରୀ, ଶଳା ଗିରଫ
ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମାଆ ପୁଅକୁ ଖୋଜି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ହେଲେ ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ । ଏପରିକି ପୁଅ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୋଷ ଜନକ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ
ପାଟନା: ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ । ଆଉ ହତ୍ୟା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତିଦେଲେ । ଏପରି ଘଟଣା ବିହାରରେ ଘଟିଛି । ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ମାଟି ଭିତରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଶଳା ଓ ଅନ୍ୟ ୨ ମହିଳାଙ୍କ ଗିରଫ କରିଛି ।
୧୦ ବର୍ଷ ତଳେ ଝଡ଼ଖଣ୍ଡ ମଧୁପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ବିବାହ ବିହାର ମୋହନପୁର ଥାନା କାଲା ଗାଁରେ ହୋଇଥିଲା । ସେ ରଜନୀଙ୍କୁ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବିବାହର ୨ରୁ ୩ ମାସ ପରେ ଘର ଜୁୁଇଁଆଁ ହୋଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହି ଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ୫ ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ ଅଛି । ସେ କାମଦାମ କରି ଯାହା ରୋଜକାର କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଚଳୁଥିଲା ପୂରା ପରିବାର । ହେଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ନିଶା ସେବନ କରୁଥିଲା ।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଦ ନିଶାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ସମୟରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ । ନିଶାରେ ରଜନୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ । ଏପରିକି ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ । ତେବେ ଗତ ବୁଧବାର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଛାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଚାର ହେଲେ ଥାନା ବିବାଦରେ ଫସିଯିବେ ଭାବି ରଜନୀ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ମିଶି ମୃତଦେହକୁ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତି ଦେଇଥିଲେ । ମୃତଦେହ ଶୀଘ୍ର ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ୧୫ ପ୍ୟାକେଟ ଲୁଣି ମିଶାଇ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମାଆ ପୁଅକୁ ଖୋଜି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ହେଲେ ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ । ଏପରିକି ପୁଅ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୋଷ ଜନକ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ । ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଅର୍ଥାତ ରଜନୀ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ମାଟି ତଳୁ ମୃତଦେହ ବାହାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ରଜନୀ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଓ ଅନ୍ୟ ୨ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ।