୯ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦାନା ମାଝୀ, ନିଜ ଜୀବନ ଉପରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଉଠାଇଲେ ଆପତ୍ତି

ଦାନା ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟଣାଗଡ଼ ଥାନାରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ମନୋଜ ବାଗଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ‘ଲାଶ୍’ ନାମକ ଏକ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ହୋଇଛି।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ନିଜ ମୃତ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଶବକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ପ୍ରାୟ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଥିବା ଘଟଣା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଦାନା ମାଝୀ ଏବେ ନିଜ ଜୀବନୀ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ଦାନା ମାଝୀ ସୋମବାର ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟଣାଗଡ଼ ଥାନାରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ମନୋଜ ବାଗଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ‘ଲାଶ୍’ ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ହୋଇଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦାନା ମାଝୀଙ୍କ ଜୀବନର ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ଦାନା ମାଝୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଅନୁମତି କିମ୍ବା ସମ୍ମତି ନ ନେଇ ନିର୍ମାତା ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଫିଲ୍ମରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅରୁଣଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ଝଟକା:…

ପ୍ରେମରେ ଉବୁ ଡବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଶଦୀପ, ଫଟୋ…

୨୦୧୬ ମସିହାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିବା ଦାନା ମାଝୀଙ୍କ ଘଟଣା ସାରା ଦେଶକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଶବ ନେବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ନମିଳିବାରୁ ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ପ୍ରାୟ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଥିଲେ।

ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ଅରୁଣଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ଝଟକା:…

ପ୍ରେମରେ ଉବୁ ଡବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଶଦୀପ, ଫଟୋ…

‘Energy Drinks’ ନାମରେ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କର !…

ଭାରତର ନୂଆ ଓପନର କିଏ? ରୋହିତଙ୍କ ସହ ବୈଭବଙ୍କ…

1 of 30,142