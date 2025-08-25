ସନ୍ୟାସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ପୁଣି ମୈଦାନକୁ ଫେରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଡ୍ୟାସିଂ ଖେଳାଳୀ, ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଜଲଓ୍ବା

ଡେନ୍ ଭାନ୍ ନିକେର୍କ ଏବେ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।

By Ankita

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଡେନ୍ ଭାନ୍ ନିକେର୍କ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ରେ ତାଙ୍କର ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏବେ ସେ ଅବସରରୁ ଫେରିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରର ଏକ ଅଂଶ କରାଯାଇଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଶା ବଢ଼ିଯାଇଛି ।

କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଖେଳାଳୀ- ଡେନ୍ ଭାନ୍ ନିକେର୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇ ଫେରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଅତୀତ ସମୟ ମୋତେ ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବାର ମହାନ ସୁଯୋଗକୁ ମନେ ପକାଇବ ।

ପୁଣି ଥରେ ସେହି ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ମୁଁ ମୋର ଅବସରକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିବାରକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୨ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ…

ଛତୁରେ ମର୍ଡର! ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡିନରରେ ଡାକି…

ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞ ଯେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବି । ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଦଳ ଏବଂ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ସ୍ତର ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ।

୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଓ୍ବାନଡେରେ ଡେବ୍ୟୁ- ଡେନ୍ ଭାନ୍ ନିକେର୍କ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମହିଳା ଦଳ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ସେ ୧୦୭ଟି ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମୋଟ ୨୧୭୫ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ୯ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଦୃଢ଼ ବୋଲିଂ ସହିତ ୧୩୮ଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ।

You might also like More from author
More Stories

୨ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ…

ଛତୁରେ ମର୍ଡର! ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡିନରରେ ଡାକି…

(Video) ଏସିଆ କପ ୨୦୨୫ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଃଖ ଖବର,…

ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ ଭୟ…ଫୋନ୍ ଡ୍ରେନକୁ…

1 of 27,294