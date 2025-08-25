ସନ୍ୟାସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ପୁଣି ମୈଦାନକୁ ଫେରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଡ୍ୟାସିଂ ଖେଳାଳୀ, ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଜଲଓ୍ବା
ଡେନ୍ ଭାନ୍ ନିକେର୍କ ଏବେ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଡେନ୍ ଭାନ୍ ନିକେର୍କ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ରେ ତାଙ୍କର ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏବେ ସେ ଅବସରରୁ ଫେରିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରର ଏକ ଅଂଶ କରାଯାଇଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଶା ବଢ଼ିଯାଇଛି ।
କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଖେଳାଳୀ- ଡେନ୍ ଭାନ୍ ନିକେର୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇ ଫେରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଅତୀତ ସମୟ ମୋତେ ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବାର ମହାନ ସୁଯୋଗକୁ ମନେ ପକାଇବ ।
ପୁଣି ଥରେ ସେହି ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ମୁଁ ମୋର ଅବସରକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିବାରକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।
ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞ ଯେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବି । ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଦଳ ଏବଂ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ସ୍ତର ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ।
୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଓ୍ବାନଡେରେ ଡେବ୍ୟୁ- ଡେନ୍ ଭାନ୍ ନିକେର୍କ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମହିଳା ଦଳ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ସେ ୧୦୭ଟି ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋଟ ୨୧୭୫ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ୯ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଦୃଢ଼ ବୋଲିଂ ସହିତ ୧୩୮ଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ।