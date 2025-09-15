ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଖୁଲାସା: ଲିଭର ପାଇଁ ଘାତକ ଏହି ଖତରନାକ ରୋଗ; ବିଶ୍ବ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଢିଲା ଚିନ୍ତା, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବେ…
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଏବଂ ମନକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଉନ୍ନତ ହୁଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ 10 ମିନିଟ୍ ଚାଲିବେ, ତେବେ ଷ୍ଟ୍ରେସ ହରମୋନ୍ କର୍ଟିସୋଲ୍ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଯଦି ଆପଣ 15 ମିନିଟ୍ ଚାଲିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ସୁଗାର ବାଲାନ୍ସ ରହିବ ।
ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ 30 ମିନିଟ୍ ଚାଲିବେ, ତେବେ ଶରୀରର ଚର୍ବି ଏନର୍ଜୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। 45 ମିନିଟ୍ ଚାଲିବା ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବା ଓଭରଥିଙ୍କିଙ୍ଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ 1 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବେ, ତେବେ ହାପିନେସ ହରମୋନ୍ ଡୋପାମିନ୍ ସେରୋଟୋନିନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା ଶରୀରର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅର୍ଥାତ ଲିଭରକୁ ମଧ୍ୟ ମରାମତି କରେ।
ପ୍ରତିଦିନ 30 ମିନିଟ୍ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଫ୍ୟାଟ ଏନର୍ଜୀରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହା ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିଥାଏ ଏବଂ 5 ମିନିଟ୍ ଚାଲିବା ପରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଉନ୍ନତ ହୁଏ ତାହା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଏହି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଯକୃତ ରୋଗକୁ ଗମ୍ଭୀର କରିପାରେ। ହଁ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କେବଳ ହୃଦରୋଗର କାରଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଲିଭରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଭାରତ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ୟୁରୋପର ଅନେକ ଦେଶର ଡାକ୍ତରମାନେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଲିଭରକୁ କଠିନ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ହେଉଛି।
ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ହାଇପରଟେନସନ ଲିଭର ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଛି
ରୋଗର ବର୍ଗ ଅନୁସାରେ ଗଠିତ 3ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର 33% ଲିଭର ରୋଗୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର 37% ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ଲିଭର ବାୟୋପ୍ସି କରିଥିବା 49% ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଦେଶରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରରେ ପୀଡିତ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସ୍ୱାମୀ ରାମଦେବଙ୍କଠାରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ବିପି ଏବଂ ଲିଭର ଉଭୟର ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯୋଗିକ-ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉପଚାର କ’ଣ?
ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରର ଲକ୍ଷଣ
-ଭୋକ କମ ହେବା
-ବଦହଜମୀ
-ପେଟର ଉପର ଭାଗ ଫୁଲିବା
-ନିରନ୍ତର ଥକ୍କାପଣ
-ବାନ୍ତି
ଲିଭରର ଖତରନାକ ରୋଗ
ଲିଭର ରୋଗ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯଦି ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରର ଚିକିତ୍ସା କରାନଯାଏ, ତେବେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଏହା ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ଲିଭର ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ର କାରଣ ହୁଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଲିଭର କ୍ୟାନସରର ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଭାରତରେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଏକ ଦ୍ରୁତ ବଢ଼ୁଥିବା ରୋଗ। ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ମାମଲା ଆସୁଛି। ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 50 କୋଟି ରୋଗୀ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରର ଶିକାର। ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ମାମଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଲିଭର ସମସ୍ୟାର କାରଣ କ’ଣ-
ଲିଭର ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ। ଯେଉଁଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭାଜା ଖାଦ୍ୟ, ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍, ରିଫାଇଣ୍ଡ ଚିନି, ମଦ୍ୟପାନ ଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରର ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ରୋଗ-
ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ନିଜେ ଏକ ରୋଗ ଯାହା ଅନେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗର କାରଣ ହୁଏ। ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଯୋଗୁଁ ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍, ମେଦବହୁଳତା, ମଧୁମେହ, ଥାଇରଏଡ୍, ସ୍ଲିପ ଏପ୍ନିଆ ଏବଂ ବଦହଜମୀ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ଲିଭରର କାର୍ଯ୍ୟ-
ଲିଭର ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ପଠାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରେ। ଲିଭର ଆମ ଶରୀରରେ ଏନଜାଇମ୍ ତିଆରି କରେ। ରକ୍ତକୁ ଫିଲ୍ଟର କରେ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରେ। ଏହା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ପାଚନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ। ଲିଭରର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ମଧ୍ୟ।
ଲିଭରକୁ କିପରି ସୁସ୍ଥ ରଖିବେ-
ଯଦି ଆପଣ ଲିଭରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ, ଅଧିକ ଲୁଣ, ଅଧିକ ମିଠା, ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଫୁଡ, କାର୍ବୋନେଟେଡ୍ ଡ୍ରୀଙ୍କ୍ସ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ଲିଭର ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବଦଳରେ, ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ ଏବଂ କମ୍ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀର ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ।