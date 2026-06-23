ଡରାଇଲା NASA! ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଲ୍ ନିନୋ ଆକ୍ଟିଭ୍, ଭାରତ ଉପରେ ବଡ଼ ବିପଦ
ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଲ୍ ନିନୋ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଲ୍ ନିନୋ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ନାସା ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଉପଗ୍ରହ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରିଛି।
ନାସାର ସେଣ୍ଟିନେଲ୍-୬ ମାଇକେଲ୍ ଫ୍ରିଲିଚ୍ ଉପଗ୍ରହରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ବିଷୁବରେଖା ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ତର ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ। ଏହା ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠ ତଳେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଉଷ୍ମ ପାଣି ଜମା ହେଉଛି।
ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର କିଛି ଅଂଶରେ ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣ ସ୍ତରଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଏଲ୍ ନିନୋ ହୁଏ। ପାଣିପାଗ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଆମେରିକୀୟ ସଂସ୍ଥା NOAA ଜୁନ୍ ୧୧ ତାରିଖରେ ଏଲ୍ ନିନୋ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।
ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ତଳେ ଜମା ହୋଇଥିବା ତାପ ପରିମାଣକୁ ସୂଚିତ କରେ, କାରଣ ଉଷ୍ମ ଜଳ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ, ଯାହା ପୃଷ୍ଠକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଏଲ୍ ନିନୋ ବିଷୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କ’ଣ କହିଲେ:
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ପରିସ୍ଥିତି ୧୯୯୭ର ପ୍ରମୁଖ ଏଲ ନିନୋ ଘଟଣା ସହିତ ସମାନ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଘଟଣା ଯାହାକୁ “ଗଡଜିଲା ଏଲ ନିନୋ” କୁହାଯାଏ।
ସେମାନେ ଏବେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୂତନ ଏଲ ନିନୋ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ତୀବ୍ର ହେଉଛି ଏବଂ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ।
ଏକ NASA ପରୀକ୍ଷାଗାର ମଧ୍ୟ ସାଟେଲାଇଟ୍ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ସମୁଦ୍ର ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯାହା ଜୁନ୍ ୮ ତାରିଖରେ ଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
ଏହି ମାନଚିତ୍ରରେ, ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚ ସମୁଦ୍ର ସ୍ତର ଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଧଳା ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦର୍ଶାଏ ଏବଂ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ସୂଚିତ କରେ।
ସେହି ସମାନ ଉପଗ୍ରହ ପୂର୍ବରୁ ଉଷ୍ମ ଜଳର ବିଶାଳ ତରଙ୍ଗ, ଯାହାକୁ କେଲଭିନ୍ ତରଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା ଯାହା ସମୁଦ୍ର ପାର ଶହ ଶହ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ।
ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ:
ଏହି ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ; ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଦେଶରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ।
ଏହା ଗତ ୧୫୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଲ୍ ନିନୋ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରେ। ଏହା ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବର୍ଷା ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ।
ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ; ଗରମ ପ୍ରଭାବ ପୂର୍ବରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଏବଂ ଯଦି ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ହେବ।