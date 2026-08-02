BCCI ନେଇସାରିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ ଏହି ଘାତକ ପେସର!
ଏହି ଖେଳାଳି ନେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ସ୍ଥାନ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆହତ କାରଣରୁ ଷ୍ଟାର୍ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ୨ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ଏହି ସିରିଜରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ତାଙ୍କ ବିନା ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବୋର୍ଡ (BCCI) ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବୁମ୍ରାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆକିବ ନବୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପଠାଯିବ।
ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ BCCI ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି ଏବଂ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାର ଔପଚାରିକ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଆକିବ ନବୀ:
ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆକିବ ନବୀଙ୍କ ଚୟନ ନେଇ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ BCCIର ଜଣେ ସୂତ୍ରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଆକିବ ନବୀଙ୍କ ନାମକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି।
ଆକିବ ନବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଡାକରା ମିଳିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ଖେଳାଳି ଭାବେ ରଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିଲେ।
ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ସଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନର ମିଳିଲା ପୁରସ୍କାର:
ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଡାହାଣହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆକିବ ନବୀଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚୟନ ନ କରାଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା।
ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନବୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିବାରୁ ଚୟନ କମିଟିକୁ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା, ଆକିବ ନବୀଙ୍କର ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ସିଜନରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ।
୨୯ ବର୍ଷୀୟ ଆକିବ ନବୀ ୨୦୨୪–୨୫ ଏବଂ ୨୦୨୫–୨୬ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ସିଜନରେ ମୋଟ ୧୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୦୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ କେହି ବୋଲର ଏତେ ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରିନଥିଲେ।
ଏପରିକି ଗତ ସିଜନରେ ସେ ସର୍ବାଧିକ ୬୦ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରି ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ।
ବୋଲିଂ ସହିତ ସେ ବ୍ୟାଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଅବଦାନ ରଖିଆସିଛନ୍ତି, ଯାହା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।