ଭାରତୀୟ ପର୍ବତାରୋହୀ ଅନୁରାଗ ମାଲୁ କେମିତି ହୋଇଥିଲେ ଉଦ୍ଧାର ? ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରେସ୍କ୍ୟୁ ସମୟର ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ ସପ୍ତାହରେ ନେପାଳର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପର୍ବତରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ପର୍ବତାରୋହୀ ଅନୁରାଗ ମାଲୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏବେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଭିଡିଓରେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବତାରୋହୀ ଆଦାମ ବିଲେକ୍କି ଅନୁରାଗ ମାଲୁଙ୍କୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପର୍ବତର ଏକ ଗଭୀର ସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି।

ଭାରତୀୟ ପର୍ବତାରୋହୀ ଅନୁରାଗ ମାଲୁ ହିମାଳୟ ଏବଂ କରାକୋରାମରେ ପର୍ବତର ୮,୦୦୦ ମିଟର ଶିଖର ଉପରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବତାରୋହୀ ଆଦାମ ବିଲେକ୍କି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏଭରେଷ୍ଟ ଟୁଡେ ଏକ ଟୁଇଟରେ କହିଛି ଯେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ୮,୦୦୦ ମିଟର ଶିଖର ଉପରେ ସାଥି ପର୍ବତାରୋହୀ ଅନୁରାଗ ମାଲୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ତୁମର ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ସାହସିକତା ଏବଂ ପାରଦର୍ଶିତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।

We commend Adam Bielecki @AdamTheClimber for his unwavering courage and professionalism in the face of danger. Thank you for your incredible bravery and expertise in rescuing Anurag Maloo from the crevasse on Annapurna I (8091 m). Your help in rescuing Anurag Maloo from the… pic.twitter.com/bHrJj0Gq52

— Everest Today (@EverestToday) April 20, 2023