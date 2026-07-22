ଭିଡିଓ କଲ କରି ଝୁଲି ପଡ଼ିଲେ ପିଜି ଛାତ୍ରୀ; ୧୨୨ରେ କଲ ପାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପୋଲିସ

ମୃତ ଛାତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିଧି କୁମାରୀ। ସେ ଦରଭଙ୍ଗାର ଲଳିତ ନାରାୟଣ ମିଥିଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଜି କରୁଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ଦରଭଙ୍ଗା: ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଲାଇଭ…। ଭିଡିଓ କଲ କରି ପଙ୍ଖାରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲେ ପିଜି ଛାତ୍ରୀ। ୧୨୨ରେ କଲ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲା ପୋଲିସ। ସେତେବେଳେକୁ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ କାନରେ ହେଡଫୋନ୍ ଦେଇ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି। ଏପରି ଘଟଣା ବିହାର ଦରଭଙ୍ଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି।

ମୃତ ଛାତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିଧି କୁମାରୀ। ସେ ଦରଭଙ୍ଗାର ଲଳିତ ନାରାୟଣ ମିଥିଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଜି କରୁଥିଲେ। ନିଧି ଏକ ବେସରକାରୀ ଗାର୍ଲ୍ସ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠପଢ଼ା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ନିଧି ରହୁଥିବା ଘରର କବାଟ ଖୋଲିନଥିଲା।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଡାଏଲ-୧୨୨କୁ ଆସିଥିଲା ଏକ ଫୋନ୍ କଲ। ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲା। ଡାକିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଘରର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର…

ହତ୍ୟା କରିବାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥିଲା…

ସେତେବେଳେ ନିଧି ପଙ୍ଖରେ ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ବେକରେ ଓଢ଼ଣୀ ଦେଇ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ କାନରେ ହେଡଫୋନ ଲାଗିଥିଲା। ସାମ୍ନାରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ସେହି ସମୟରେ ସେ କାହା ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିଲେ।

ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଦରଭଙ୍ଗା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ନିଧି କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଡାଏଲ-୧୧୨କୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି। ଏଥିସହ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ତେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛର କାରଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।

ପୋଲିସ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍‌କୁ ଜବତ କରିଛି। ଫୋନ୍‌ର କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଥାନାଧିକାରୀ ସୁଧୀର କୁମାର କହିଛନ୍ତି; ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। କାରଣ ମୃତଦେହ ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ପୋଲିସ କୋଠରୀର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ମୃତଦେହକୁ ବାହାର କରିଥିଲା। ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର…

ହତ୍ୟା କରିବାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥିଲା…

କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ…

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ…

1 of 18,161