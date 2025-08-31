ଆପଣଙ୍କ ବେକ କଳା ପଡ଼ି ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କି? ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ ଏହି ଅସାମାନ୍ୟ ରୋଗ!

ଆପଣଙ୍କ ବେକ କଳା ପଡ଼ି ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କି? ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ ଏହି ଅସାମାନ୍ୟ ରୋଗ!
ଜାଣନ୍ତୁ ବେକ କଳାପଡ଼ିବାର କାରଣ । ଏହି ସବୁ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବେକ ଚାରିପାଖରେ କଳା ପଡିବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା। ବେକ କଳା ହେବା କିମ୍ବା ତା ଚାରିପାଖରେ ଚର୍ମ କଳା ପଡ଼ିଯିବା କେତେକ ସମୟରେ ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବେକରେ କଳା ଦାଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ମୁହଁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ବେକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ, ବେକର ଚର୍ମ ମୁହଁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଇଳା ଦେଖାଯାଏ । ଧୂଳି, ଝାଳ ଏବଂ ମଇଳା ଏଥିରେ ସହଜରେ ଜମା ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ।
କେତେକ ସମୟରେ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ବାହାରୁ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଏହାକୁ ସୁସ୍ଥ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ଶରୀର ଭିତରେ ହେଉଥିବା ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ବେକରେ କଳା ହେବାର ଅନେକ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ ସହିତ ଜଡିତ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବେକ ଚାରିପାଖରେ କଳା ଦାଗର କାରଣ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇପାରେ।
ବେକ କଳା ପଡ଼ିବାର କାରଣ
ବେକର ଚର୍ମ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଏହା ମୁହଁର ଚର୍ମଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ, ମୁହଁର ଚର୍ମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବେକର ଚର୍ମକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ବେକରେ ମାଟି, ଝାଳ ଏବଂ ଧୂଳି ଜମା ହୁଏ, ଯାହା କଳାପଣର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ଭୁଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଚର୍ମର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନ ନେବା ମଧ୍ୟ ବେକ କଳାପଣର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ, ବିଶେଷକରି ଜଙ୍କଫୁଡ୍ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନି ସେବନ, ଚର୍ମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
କେତେକ ସମୟରେ ବେକ କଳାପଣର କାରଣ ଶରୀରରେ ହରମୋନ ଅସନ୍ତୁଳନ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷକରି ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ, ପଲିସିଷ୍ଟିକ୍ ଓଭାରି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ (PCOS) ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଇନସୁଲିନ୍ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ, ବେକରେ କଳାପଣ ବଢ଼ିପାରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମଧୁମେହରେ ପୀଡିତ ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରାର ସ୍ତର ଅଧିକ ଥାଏ, ଏବଂ ଏହା ବେକ କଳାପଣର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇନସୁଲିନ୍ ସ୍ତର ଅଧିକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ କଳାପଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
କୁଶିଙ୍ଗ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ହେଉଛି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ଶରୀରରେ କର୍ଟିସୋଲ୍ ହରମୋନର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଏହା ଯୋଗୁଁ, ବେକରେ କଳାପଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ବେକରେ କଳାପଣ ସହ ଜଡିତ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ
୧. ରକ୍ତ ଶର୍କରା ଏବଂ ଇନସୁଲିନ୍ ଅସନ୍ତୁଳନ – ବେକ ଚାରିପାଖରେ କଳାପଣ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧୁମେହ କିମ୍ବା ଇନସୁଲିନ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ।
୨. ହରମୋନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ – PCOS କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହରମୋନ୍ ଅସନ୍ତୁଳନ ପରି ସମସ୍ୟା ବେକରେ କଳାପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
୩. କୁଶିଙ୍ଗ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ – ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କୋର୍ଟିସୋଲ୍ ହରମୋନର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବେକରେ କଳାପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
୪. ଆକାନ୍ଥୋସିସ୍ ନିଗ୍ରୀକାନ୍ସ – ଏହା ଚର୍ମର କଳା ସ୍ତର ଯୋଗୁଁ ବେକରେ କଳାପଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଏବଂ ଏହା ସ୍ଥୂଳତା, ମଧୁମେହ କିମ୍ବା ହରମୋନ୍ ଅସନ୍ତୁଳନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ।
୫. ଅତ୍ୟଧିକ ଓଜନ – ସ୍ଥୂଳତା ବେକ କଳାପଣର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ, ତେଣୁ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରି ଓଜନ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ।