‘ବିରାଟ ଭାଇ, ମୋତେ ଫୋନ୍ କର’… କିଏ ଆଉ କାହିଁକି କଲେ ଏମିତି ଅନୁରୋଧ, ଭିଡିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ୍

ଡାରେନ୍ ୱାଟକିନ୍ସ ଜୁନିଅର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲ ପାଇଁ କହିଲେ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଶଂସକ ସଂଖ୍ୟା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଆମେରିକୀୟ YouTuber ଡାରେନ୍ ୱାଟକିନ୍ସ ଜୁନିଅର, ଯାହାଙ୍କୁ IShowSpeed ​​କିମ୍ବା କେବଳ “ସ୍ପିଡ୍” ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ପୁଣି ଥରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏଥର, କାରିବିଆନ୍ ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଷ୍ଟାର ସାର୍ ଭିଭିଆନ୍ ରିଚାର୍ଡସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ଏବଂ ସେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆଲଜାରି ଜୋସେଫଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଆ ସେୟାର କରିଥିଲେ।

ପୂରା ଘଟଣା କ’ଣ: ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପରେ, ‘ସ୍ପିଡ୍’ ନନ୍-ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆଲଜାରି ଜୋସେଫ୍ ଏକ ବଲ ପକାଇଥାନ୍ତି ଯାହା ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ଯାଏ। ଆଣ୍ଟିଗୁଆ ଏବଂ ବାରବୁଡା ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି, ‘ସ୍ପିଡ୍’ ତା’ପରେ ନିଜେ ବୋଲିଂ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତଥାପି, ତାଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ବଲ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ଥ୍ରୋ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ସିଧାସଳଖ ବଲକୁ ଷ୍ଟମ୍ପ ଉପରେ ମାରିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆକର୍ଷିତ କରିଛି।

ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଡାକ: ତା’ପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ତାଙ୍କ ବୋଲିଂ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କଲା। “ମୁଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରେ,” ସ୍ପିଡ୍ ଜୋରରେ ଘୋଷଣା କଲେ। “ବିରାଟ କୋହଲି, ମୋତେ ଡାକ… ଆଇସିସି ମୋତେ ଡାକ, ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ମୋତେ ଡାକ।” “ବିରାଟ କୋହଲି, ଭାଇ, ତୁମକୁ ମୋତେ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ,” ସ୍ପିଡ୍ ଚିତ୍କାର କଲେ। ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ CSK vs DC ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ୍…

ମାନ ରଖିଦେଲେ ରୋହିତ, କ୍ୟାପଟେନଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା…

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଜାଦାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: ଏହି ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଗଲା, ବିଶେଷକରି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଷ୍ଟାରଡମ୍ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ।

‘ସ୍ପିଡ୍’ର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ବୋଲିଂ ଆକ୍ସନ୍ ଉପରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ହାସ୍ୟରସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ମଜା କରି କହିଥିଲେ, “ସ୍ପିଡ୍, ଏହା ଥ୍ରୋଇଂ, ବୋଲିଂ ନୁହେଁ। ତୁମେ ବେସବଲ୍ ଖେଳୁନାହଁ।”

ଯଦିଓ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଥ୍ରୋର ସଠିକତା, ବଲକୁ ସିଧା ଷ୍ଟମ୍ପରେ ମାରିବାର କ୍ଷମତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହା କୋହଲିଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ଯାହା କିଛି ସମୟ ଧରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।

ଭାରତରେ ‘ସ୍ପିଡ୍’ : ‘ସ୍ପିଡ୍‌ର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ସେ ICC କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023 ସମୟରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଖେଳ ସହିତ ତାଙ୍କର ବଢ଼ୁଥିବା ସମ୍ପର୍କ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଚାଲିଛି।

 

You might also like More from author
More Stories

ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ CSK vs DC ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ୍…

ମାନ ରଖିଦେଲେ ରୋହିତ, କ୍ୟାପଟେନଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା…

୭ଟି ଛକା, ୬ଟି ଚୌକା.. ହିଟମ୍ୟାନଙ୍କ ଧୁଲେଇରେ…

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କେତୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବାଦ୍…

1 of 2,874