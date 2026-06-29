କାଲିଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ରୂପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ
ଏଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, ଅଣସର ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସମାନ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ।
ବ୍ରହ୍ମଗିରି: ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହାସ୍ନାନ ପରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଅଣସର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅଣସର ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, ଅଣସର ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସମାନ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ।
ଆସନ୍ତା ୧୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିବ। ପୁରୀରେ ଏହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳୁନଥିବାରୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ରୂପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ନଜରରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭୋର୍ ୪ଟାରେ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ଦିନସାରା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଚାଲିବ।
ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଠାରେ ୧୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ୧ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି (Additional SP), ୪ ଜଣ ଡିଏସପି (DSPs), ୨୦ ଜଣ ଆଇଆଇସି (IICs) ଏବଂ ମୋଟ ୫୦ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ରହିବେ। ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ୭୦ଟି ସିସିଟିଭି (CCTV) କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।