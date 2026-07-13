ଘୋଷଣା ହେଲା ତାରିଖ, ଏହିଦିନ ଇସ୍ରାଏଲରେ ହେବ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ପୁଣି କ’ଣ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିପାରିବେ ନେତାନ୍ୟାହୁ
ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ରେ ହମାସ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗାଜା, ଲେବାନନ୍ ଏବଂ ଇରାନ ସହିତ ଜଡିତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କିଛି ସମୟ ଧରି ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଥିଲା।
ଇସ୍ରାଏଲର ସଂସଦ (ନେସେଟ୍) ମେ ମାସରେ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଶୀଘ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା; ହେଲେ, ଶାସକ ମେଣ୍ଟର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଫିର କାଟଜ୍ ଏକ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ବୈଠକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଭୋଟ୍ ୨୭ ଅକ୍ଟୋବରରେ ହେବ।
ସ୍ଥିର ସର୍ଭେ ଫଳାଫଳ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ମେଣ୍ଟ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ।
କିନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବହୁମତ ହାସଲ କରିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପଥ ପାଇପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଏବେ ବି ବଦଳିପାରେ।
୭୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ନେତାନ୍ୟାହୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବେ, ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବେ।
ସରକାରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ:
ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସରକାର ଅନେକ ନୂତନ ନିୟମ ଶୀଘ୍ର ପାରିତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମିଳିତତା ଦୃଢ ରହିବ।
ନିକଟରେ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେବଳ ଏକ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ କିମ୍ବା ବାମପନ୍ଥୀ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି, ବରଂ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଜାତୀୟ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆରବ ଦଳର ସମର୍ଥନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ।
ଏଥିରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଏଥର ସେ ଦେଶର ଏକତା ତଥା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ହେଲେ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସର୍ଭେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ଜେରୁସାଲେମର ହିବ୍ରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ୯୨% ରୁ ଅଧିକ ଇସ୍ରାଏଲୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଂଘର୍ଷରୁ ଇରାନ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା।
ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରେ ୪୦.୫% ଲୋକ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୨୯.୪% କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ୭ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୩ ରେ ହମାସ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଜାରି ରହିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ ଲୋକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଏବଂ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ହୋଇଥିବା ତେହେରାନ ୱାଶିଂଟନ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ।
ନିର୍ବାଚନରେ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି:
ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଅତ୍ୟଧିକ-ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କୁ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ। ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସାମରିକ ସେବାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ସେନା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହା ସହିତ ନ୍ୟାୟିକ ସଂସ୍କାର, ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ଏବଂ ଗାଜା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ।
ଏହି ସମୟରେ, ପୂର୍ବତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଗାଦି ଆଇସେନକୋଟ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଯେ ନେତାନ୍ୟାହୁ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବେ କି ଇସ୍ରାଏଲ ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇବେ।