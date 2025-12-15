IND vs SA: ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁକାବିଲା କେବେ? ଜାଣନ୍ତୁ ତାରିଖ, ସମୟ, ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ

କେବେ ହେବ ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭିତରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟକ୍କର? ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ପରିଣାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଧର୍ମଶାଳାରେ ତୃତୀୟ T20Iରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ସିରିଜରେ 2-1ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ଏବେ ଚତୁର୍ଥ T20I ପାଇଁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଖେଳାଯିବ?

ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜର ଚତୁର୍ଥ T20I ବୁଧବାର, ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଭାରତ ରତ୍ନ ଶ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଏକାନା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 (IST) ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ IPL 2026 ମିନି-ନିଲାମର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଖେଳାଯିବ, ଯାହା ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସାବଧାନ୍! ସାରା ଦିନ ଫୋନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି;…

ଏହି 3 ଦଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ…

ଭାରତ ସିରିଜ ବିଜୟ ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଛି

ଭାରତ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ଗତି ବଜାୟ ରଖି ସିରିଜ୍ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ କର ବା ମର ଭଳି ହେବ, କାରଣ ପରାଜୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସିରିଜ୍ ରୁ ବାହାର କରିଦେବ।

ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ

ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍‌ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ JioHotstar ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂର ମଜା ନେଇପାରିବେ।

IND vs SA T20I ସ୍କ୍ୱାଡ୍

ଭାରତୀୟ ଦଳ

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ଉଇକେଟକିପର), ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ (ଉଇକେଟକିପର), ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ:

କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଆଡେନ ମାର୍କ୍ରାମ (ଅଧିନାୟକ), ଟ୍ରିଆଷ୍ଟ ଷ୍ଟବ୍ସ, ଡିୱାଲ୍ଡ ବ୍ରୁଇସ୍, ଡେଭିଡ ମିଲର, ଡୋନୋଭାନ ଫେରେରା, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍, କେଶବ ମହାରାଜ, ଅନ୍ରିକ ନର୍ଟେଜେ, ଲୁଥୋ ସିପାମଲା, ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି, ରିଜା ହାଣ୍ଡ୍ରିକ୍ସ, କରବିନ୍ ବୋସ୍, ଜର୍ଜ ଲିଣ୍ଡେ, ଟୋନି ଡି ଜୋରଜୀ, ଓଟୋନିଲ ବ୍ୟାର୍ଟମ୍ୟାନ, କ୍ବେନା ମଫାକା ।

You might also like More from author
More Stories

ସାବଧାନ୍! ସାରା ଦିନ ଫୋନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି;…

ଏହି 3 ଦଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ…

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ…

ICC ଦେଲା ବଡ଼ ସମ୍ମାନ; ଗତକାଲି ମ୍ଯାଚ ହାରିବି…

1 of 28,614