ବାପ୍ ରେ.. ଏ ଝିଅ ନା ଠକଙ୍କ ଗୁରୁ, ଡେଟିଂ ଆପରୁ ସାକ୍ଷାତ, ପ୍ରଥମ ଡେଟରେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଲଗେଇଲେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଚୁନ
Viral Post: ଡେଟିଂ ଆପ୍ ଠକେଇର ଏକ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଡେଟିଂ ଆପ୍ ସହିତ ମେଳ ଖାଇବା ପରେ, ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଡେଟ୍ ସ୍ଥିର କଲେ। ଯୁବତୀ ଜଣକ କୋଲକାତାର ରାଣୀକୁଠି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଶାନ୍ତ କାଫେରେ ଭେଟିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଯୁବକ ଜଣକ ଉତ୍ସାହରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ମନେ ହେଉଥିଲା । ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, ମଜାମସ୍ତି କରି କଫି ଏବଂ ହୁକା ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଯୁବକ ଜଣକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ମୋଟ ବିଲ୍ ପରିମାଣ ୮୫୦୦ ଥିଲା।
ଯୁବକଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ‘X’ (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ରେ @CountryGulshan ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତଳେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖା ଅଛି: “ବମ୍ବଲ୍ ଡେଟିଂ ଆପ୍ରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଜଣେ ଝିଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଝିଅଟି ତାଙ୍କୁ କୋଲକାତାର ରାଣୀକୁଠି ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ‘କପଲ୍ କାଫେ ଜୋନ୍’ରେ ଭେଟିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ଏକାଠି ଦୁଇଟି କଫି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହୁକା ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ ।
କିନ୍ତୁ, ଯୁବକଟିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୮୫୦୦ ର ଏକ ମୋଟା ବିଲ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାଫେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ହସି ହସି ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଡରରେ ଜାଣିଶୁଣି ଅତିରିକ୍ତ ଜିନିଷ ଯୋଡା ଯାଇଥିଲା। ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ଏହା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଠକେଇ। ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଡେଟିଂ ଆପ୍ରୁ କାହାକୁ ଭେଟିବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ନିଜେ ସାକ୍ଷାତ ସ୍ଥାନ ବାଛନ୍ତୁ। ନିର୍ଜନ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥାନକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିବାରକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ସତର୍କତାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ।”
ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପରେ, ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ: “ଭାଇ କିଛି କଫି ପିଇଲେ ଏବଂ ୮୫୦୦ର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ କିଣିଲେ। ସେହି ତାରିଖ ବମ୍ବଲ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ହୋଇଗଲା!” ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି: “ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ କୋଲକାତାର ବମ୍ବଲରେ ପାଇଥିବା ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲି । ମୋର ପୋଷାକ ବାଛିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ଯୋଜନା କରିବା।”
ତୃତୀୟ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୁଁ କୋଲକାତାରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ତଥାକଥିତ ‘କପଲ୍ସ-ଜୋନ୍’ କାଫେ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଆସୁଛୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଘଟେ ନାହିଁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ରାକେଟ୍ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ । ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଗଠିତ ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସଚେତନତା ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ରହିଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୂର୍ଖ ନୁହଁନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ।”