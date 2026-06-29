ବ୍ରେକଅପ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ମିଳିବ ମାସିକ ୨.୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦରମା! ଏହି ଡେଟିଂ କମ୍ପାନୀ ବାହାର କଲା ‘Chief Breakup Officer’ ପଦବୀ
ଅନଲାଇନ୍ ଡେଟିଂ କମ୍ପାନୀର ନିଆରା ଚାକିରି, ବ୍ରେକଅପ୍ କରାଇଲେ ମିଳିବ ୨.୮ ଲକ୍ଷ ଦରମା
Part-Time Job: ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଡେଟିଂ ସଂସ୍ଥା ‘Dating.com’ ଏକ ଅତି ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଚମକାଇଦେଲା ଭଳି ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ବାହାର କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ‘Chief Breakup Officer’ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାସିକ ୩୦୦୦ ଡଲାର ଦରମା ଅଫର୍ କରାଯାଉଛି ।
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଏକ ପାର୍ଟ-ଟାଇମ୍ ଏବଂ ୱର୍କ-ଫ୍ରମ୍-ହୋମ୍ ଚାକିରି ଅଟେ । ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ସହ ନିଜର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦବୀର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛି ।
Dating.com ର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ରହିଛି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଚତୁର ଇମୋସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ଥିବ । ଏହାସହ ଆଜିକାଲିର ଡେଟିଂ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । କମ୍ପାନୀ କହିଛି, “ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କାହାକୁ ବ୍ରେକଅପ୍ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ କଲ୍ କରି ପରାମର୍ଶ ମାଗନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ।”
କ’ଣ ରହିଛି ଜବ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍?
କମ୍ପାନୀର ଏହି ଜବ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ‘Chief Breakup Officer’ ଜଣକ Dating.com ର ଟିମ୍ ସହିତ ମିଶି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରେକଅପ୍ ର ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଖାସ୍ ନଥିବା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବ୍ରେକଅପ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି ସମୟରେ ‘Chief Breakup Officer’ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ଅତି ବୁଝା ସୁଝା କରିବା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହେବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବେ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଭଳି ଏକ ତରିକା ଆପଣାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତିକ୍ତତା ନଆସି ତାହା ସମ୍ମାନର ସହ ଶେଷ ହେବ ।
କ’ଣ ରହିଛି ଯୋଗ୍ୟତା
- Dating.com ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, ଯାହାଙ୍କର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବ:
- ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନିଜର ଅତିକମରେ ୩ଟି ବ୍ରେକଅପ୍ ର ଅନୁଭବ ଥିବା ଜରୁରୀ ଏବଂ ସେ ସେଥିରୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବାହାରି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିବେ ।
- ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଟିଳ ସମ୍ପର୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭରସା କରୁଥିବେ ।
- ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣକ ରିଲେସନସିପ୍, ସିଚୁଏସନସିପ୍ ଏବଂ “ଇଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍” ଭଳି ଆଧୁନିକ ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭଲଭାବେ ବୁଝୁଥିବେ ।
- ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ ଓ ଭାବନାତ୍ମକ ଚାପ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ କଠିନରୁ କଠିନ ବ୍ରେକଅପ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନଜନକ ଭାବେ ଶେଷ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥିବେ ।
କମ୍ପାନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ?
ଏହି ଚାକିରି ପଛରେ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ‘ଘୋଷ୍ଟିଂ’ (ବିନା କହି ହଠାତ୍ ସମ୍ପର୍କରୁ ଗାୟବ ହୋଇଯିବା) ଅଭ୍ୟାସକୁ ରୋକିବା । କମ୍ପାନୀର ଏକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ପ୍ରାୟ ୮୪% Gen-Z ଏବଂ ମିଲେନିଆଲ୍ସ କେବେ ନା କେବେ ଏହି ‘ଘୋଷ୍ଟିଂ’ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ପଦବୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ଅପମାନ ନଦେଇ, ଅତି ସମ୍ମାନର ସହ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ଶେଷ କରିବାରେ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ।