ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ବି ଥିଲା ଡେଟିଂ ସଂସ୍କୃତି, ୨୫୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏମିତି କରାଯାଉଥିଲା ପ୍ରପୋଜ୍
ଡେଟିଂ ସଂସ୍କୃତି ଏବେକାର ନୁହେଁ ବରଂ ୨୫୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କଲ୍ଚର।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆପଣମାନେ କ’ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଡେଟିଂ ଏକ ଆଧୁନିକ ଧାରଣା? ଏହା ଆଦୌ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ, ଡେଟିଂର ଧାରଣା ୨୫୦୦ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସିଛି।
କାଦମ୍ବରୀ, କାମସୂତ୍ର ଏବଂ କଥାସରିତ ସାଗର ଭଳି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସୁସଙ୍ଗତତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ପାର୍କ, ବଗିଚା, ବଜାର କିମ୍ବା ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଭେଟ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଉପହାର ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଥିଲା।
ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ, ସେମାନେ ତାଳପତ୍ରରେ ହଳଦୀ କାଳି ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଗରମ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହିବ।
ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ପ୍ରେମୀମାନେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାର୍ତ୍ତାବାହକ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଉଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଡେଟିଂ ଆପ୍ସର ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରେମକୁ ଭୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟମାନେ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପାଳନ କରୁଥିଲେ।
କାମସୂତ୍ରର ସତୁରି ପ୍ରତିଶତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅପେକ୍ଷା ସାମାଜିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଏହା ଯୁବକମାନେ କିପରି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ଏହି ପାଠ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ଏବଂ ମାନସିକ ବିକାଶର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ।
ହିନ୍ଦୁ ମହାକାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରେମକୁ ଚିତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଶକୁନ୍ତଳା ଏବଂ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ, କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରୁକ୍ମିଣୀ, ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଉର୍ବଶୀ, ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତ ପରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା।
ଯଦି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଡେଟିଂକୁ ସାକ୍ଷାତ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପ୍ରେମ ବାଛିବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଭାରତରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି। ଗନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ, କାମସୂତ୍ର, ସ୍ୱୟଂବର ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦାହରଣ।