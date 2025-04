(Video) ଏ କେମିତିକା ବୋହୂ ! ଶାଶୁଙ୍କୁ କେଶ ଧରି ଟାଣି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ପିଟିଲା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡିଲାନି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗ୍ୱାଲିୟରରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଠାରେ ଜଣେ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ୭୦ ବର୍ଷୀୟା ଶାଶୁଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପିଟିଛନ୍ତି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ।

ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ପୀଡିତା ମାଆ ଏବଂ ପୁଅ ଏ ବିଷୟରେ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣା ଗ୍ୱାଲିୟରର ସିନ୍ଦେଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀରେ ଘଟିଛି ।

ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ବିଶାଲ ବାତ୍ରା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନୀଲିକା ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ । ବିଶାଲ ଅଭିଯୋଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୀଳିକା ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧା ମାଆ ସରଳା ବାତ୍ରାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଉଥିବା ଦେଖି ବିଶାଲ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଘରେ ପ୍ରାୟତଃ ବିବାଦ ହେଉଥିଲା।

ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଘଟଣା ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବିଶାଲ କାମରୁ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ, ନୀଳିକା ତାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଶାଲଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ୭୦ ବର୍ଷୀୟା ଶାଶୁ ସରଳା ବାତ୍ରା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିଲେ, ବୋହୂ ତାଙ୍କୁ କେଶ ଧରି ତଳେ ପକାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପିଟିଲେ । ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଘରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।

MP: In Gwalior, daughter-in-law, angry at not sending her mother-in-law to an old age home, beat her up. She called people from her parents’ house and got her husband beaten up as well#MadhyaPradesh #Gwalior #Crime pic.twitter.com/sUBrPWJv0T

