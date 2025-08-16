ଦେହସୁଖ ଆଗରେ ବଳି ପଡ଼ିଲା ସମ୍ପର୍କ… ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରି ଜେଲ ଗଲା ପରେ ଶଶୂର ତଣ୍ଟିଚିପି ଫେରାର୍ ହୋଇଗଲା ବୋହୂ

ଦେହସୁଖ ଆଗରେ ବଳି ପଡ଼ିଲା ସମ୍ପର୍କ… ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରି ଜେଲ ଗଲା ପରେ ଶଶୂର ତଣ୍ଟିଚିପି ଫେରାର୍ ହୋଇଗଲା ବୋହୂ
ବୋହୂର ପ୍ରେମିକ ପଡ଼ିଗଲା ଧରା । ବହୂ ଏବେବି ଫେରାର । ଜେଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରେମ ।
ଆଗ୍ରା: ଆଗ୍ରାରୁ ଏକ ଲୋକଟାଙ୍କୁରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଜଣେ ମହିଳା ସ୍ୱାମୀକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପରେ ଶଶୂରକୁ ମାରି ବିଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ।
ବୋହୂ ଏକୁଟିଆ ଏ କାମ କରିନି, ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ଘଟାଇଛି ଏପ୍ରକାର ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ଦୁହେଁ ଶଶୂରକୁ ମାରି ବିଲରେ ଶବକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପ୍ରେମିକ ସହ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଛି ବୋହୂ ।
ବମରୋଲି ଥାନା କଟାରାରେ ରହୁଥିବା ମୁନ୍ନି ଦେବୀଙ୍କ ପୁଅ ହରିଓମଙ୍କୁ ବାହାହୋଇଥିଲା ବବଲି । ବାବହାଘର ପରେ ବବଲି ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀ ହରିଓମକୁ ମାରିଦେଲା ।
ସ୍ୱାମୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବବଲିକୁ ୫ ବର୍ଷର କରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଜେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ବବଲି ଓ ପ୍ରେମ ସିଂ ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନା ବଢ଼ିଥିଲା । ଜେଲରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିିଥିଲା ।
ବବଲି ଓ ପ୍ରେମ ସିଂ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ବବଲିଙ୍କ ଶଶୂର ଜାଣିବା ପରେ ସେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଶଶୂର ନାମକ କଣ୍ଟାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବୁଢ଼ା ଶଶୂରର ଗଳାଚିପି ହତ୍ୟା କଲେ ।ମୃତ ଦେହକୁ ଜମିରେ ପିଙ୍ଗିଦେଇ ଫେରାର୍ ହୋଇଗଲେ । ବୋହୂ ବବଲି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର୍ ଥିବାବେେ ପ୍ରେମ ସିଂକୁ ଧରିବାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସଫଳ ହୋଇଛି ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଏବେବି ବବଲିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ।