ଗର୍ବର ମୁହୁର୍ତ୍ତ…, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ ର ସୁକ୍ଷ୍ମ ଅବତରଣ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ବୁଧବାର(୨୩ ଅଗଷ୍ଟ)ରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଅବତରଣ କରିଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଅବତରଣର ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରୁ ସିଧାସଳଖ ଇସ୍ରୋ ସେଣ୍ଟର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ । ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ର ଅବତରଣ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ହୋ ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବର ମୁହୁର୍ତ୍ତ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ବିଜୟର ପଥରେ ଚାଲିବାର ଏହା ହେଉଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅଟେ, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ -3 ଟିମ୍ ଏବଂ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହେତୁ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ପୋଲରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେଉଁଠାରେ କେହି ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହାଁନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ତ ଲୋକକଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆମେ ପୃଥିବୀ ମାତା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ମାମୁଁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଆଜି ଚୀନ୍, ଆମେରିକା ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନ୍ ପରେ ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି।

Historic day for India's space sector. Congratulations to @isro for the remarkable success of Chandrayaan-3 lunar mission. https://t.co/F1UrgJklfp

— Narendra Modi (@narendramodi) August 23, 2023