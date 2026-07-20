ଡିସିଜିଆଇର ମଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଡେଙ୍ଗୁ ଟିକା QDENGAକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ
'ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ಇಂಡିଆ' (DCGI) ଟେକେଡା ବାୟୋଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ (Takeda Biopharmaceuticals India) ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଟିକା 'କ୍ୟୁଡେଙ୍ଗା' (QDENGA) କୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଡେଙ୍ଗୁ ଟିକାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ‘ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ (DCGI) ଟେକେଡା ବାୟୋଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ (Takeda Biopharmaceuticals India) ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଟିକା ‘କ୍ୟୁଡେଙ୍ଗା’ (QDENGA) କୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟିକା ୪ ରୁ ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ବିନା ବିଚାରରେ ଦିଆଯାଇପାରିବ।
କିଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଟିକା ପରି, ‘କ୍ୟୁଡେଙ୍ଗା’ ପାଇଁ ଟିକା ନେବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍କ୍ରିନିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମଣ ପରୀକ୍ଷା ନକରି ସିଧାସଳଖ ଟିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଟେକେଡା କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ଅନୁମୋଦନ ଭାରତରେ ଡେଙ୍ଗୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ, ଯାହା ଏକ ମଶାବାହୀ ରୋଗ ଏବଂପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ।
ଟେକେଡାର ଆର୍ନ୍ତମହାଦେଶୀୟ ବଜାର ମୁଖ୍ୟ ମହେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, “୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାଠାରୁ, ‘କ୍ୟୁଡେଙ୍ଗା’ ୪୩ଟି ଦେଶରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୩୨ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଡୋଜ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅନୁମୋଦନ ଭାରତରେ ଡେଙ୍ଗୁ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।”
କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ସଂଗୃହୀତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ଟିକା ସମସ୍ତ ଚାରୋଟି ଡେଙ୍ଗୁ ଭୂତାଣୁ ସେରୋଟାଇପ୍ (serotypes) ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବାରେ ଜାରି ରହିଛି।
ଭାରତୀୟ ଅନୁମୋଦନ ଟେକେଡାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେଉଁଥିରେ ୧୯ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ I, II ଏବଂ III କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଡେଙ୍ଗୁ ସାଧାରଣ ଥିବା ଏବଂ ନଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ୨୮,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ III ର DEN-302 କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ୪ ରୁ ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରେ ଟିକାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରୋଗପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଆକଳନ କରିଥିଲା।
‘କ୍ୟୁଡେଙ୍ଗା’ ୦.୫ ମିଲିଲିଟରର ଦୁଇଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଭାବରେ ଦିଆଯାଏ, ଯାହାକୁ ତିନି ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ଚର୍ମ ତଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ।
ଟେକେଡା କହିଛି ଯେ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଡେଙ୍ଗୁ ବୋଝ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ଚାରୋଟି ଭୂତାଣୁ ସେରୋଟାଇପ୍ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି।
ଟେକେଡାର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଲଷ୍ଟରର ମେଡିକାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ମୁଖ୍ୟ ଗୋ ଚୁ ବେଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, “ପୂର୍ବ ସଂସ୍ପର୍ଶକୁ ନିର୍ବିଶେଷରେ ‘କ୍ୟୁଡେଙ୍ଗା’ ସମସ୍ତ ଚାରୋଟି ସେରୋଟାଇପ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅନୁମୋଦନ ଭେକ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ସର୍ଭେଲାନ୍ସ, ସମୁଦାୟ ସଚେତନତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଡେଙ୍ଗୁ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଭାରତର ସମଗ୍ର ପଦ୍ଧତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ।”
କମ୍ପାନୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ଡେଙ୍ଗୁ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ‘କ୍ୟୁଡେଙ୍ଗା’କୁ ସୁପାରିଶ କରେ ଏବଂ ପୂର୍ବ-ଟିକାକରଣ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆବଶ୍ୟକ ନକରି ଉଚ୍ଚ ସଂକ୍ରମଣ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ।
‘କ୍ୟୁଡେଙ୍ଗା’କୁ WHO ର ପ୍ରି-କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଏହା ଗୁଣବତ୍ତା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ୟୁନିସେଫ୍ (UNICEF) ଏବଂ ପାନ୍ ଆମେରିକାନ୍ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ (PAHO) ପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଟିକା କ୍ରୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ।
ଡେଙ୍ଗୁ ହେଉଛି ଏକ ମଶାବାହୀ ଭୂତାଣୁଜନିତ ରୋଗ ଯାହା ୧୨୫ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଦ୍ରୁତ ସହରୀକରଣ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ମଶା ବଂଶବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଡେଙ୍ଗୁ ବୋଝର ପ୍ରାୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଅଂଶ ବହନ କରୁଛି, ଯାହା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କାକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।