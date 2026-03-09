ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଶବ ହିଁ ଶବ! ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ…
ଆମେରିକାରେ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କାହିଁକି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦେଶକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଗତ ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଇରାନ ଏବଂ ଲେବାନନ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଉପସାଗରୀୟ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି।
ଇରାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିଛି:
ଯୁଦ୍ଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ସହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୧,୩୩୨ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିରନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ରହିଛି।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା:
ଆଠ ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ୧୮ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ୨୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଭାରୀ କ୍ଷତି କରିଛି। କିନ୍ତୁ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା।
ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଚାରି ଦିନରେ, ଇରାନ ପ୍ରାୟ ୨ ବିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୧୬,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା) ମୂଲ୍ୟର ରାଡାର ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ THAAD ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମହଙ୍ଗା ରାଡାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସାମରିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପକରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଲେବାନନରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି:
ଲେବାନନର ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର। ୩୯୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୧୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିରନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରୁଛି।
ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ:
ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି।
କୁୱେତ – ୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଅନେକ ଆହତ
ବାହାରିନ – ୧ ମୃତ୍ୟୁ, ୪୦ ଆହତ
କାତାର – ୧୬ ଜଣ ଆହତ
ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ – ୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୧୧୨ ଜଣ ଆହତ
ଓମାନ – ୧ ମୃତ୍ୟୁ, ୫ ଆହତ
ସାଉଦି ଆରବ – ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୧୨ ଜଣ ଆହତ
ଇରାକ ଏବଂ ଜୋର୍ଡାନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ:
ଇରାକରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜୋର୍ଡାନରେ ମଧ୍ୟ ଚଉଦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ସାଇପ୍ରସରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଆହତ ହେବାର ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ।
ସାଉଦି ଆରବ ଆକ୍ରମଣ:
ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ସାଉଦି ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି କହିଥିଲା ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।
X ରେ ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ଦୂତାବାସ କହିଛି, “ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଲ-ଖାର୍ଜରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ ଏହା ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ। ଦୂତାବାସ ଏହି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାଉଦି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି।”
ଦୂତାବାସ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ କମ୍ୟୁନିଟି ୱେଲଫେୟାର କାଉନସେଲର ୱାଇ. ସାବିର ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଲ-ଖାର୍ଜରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି।