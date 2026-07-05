DA: ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସିଖବର, ଜୁଲାଇରୁ ୩% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା!
ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ସମୟସୀମା...
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି କେବେ ହେବ ତାଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।
ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ DA ରେ ପ୍ରାୟ ୩ ପ୍ରତିଶତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଜୁଲାଇ ମାସରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶ୍ରମ ବ୍ୟୁରୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ (CPI-IW) ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଏହି ବିକାଶକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।
ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଭତ୍ତା ୩% ବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ:
ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ (CPI) ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମେ ମାସରେ, ସୂଚକାଙ୍କ ୧୫୦.୮ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା; ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲରେ ଏହା ୧୪୯.୯ ଥିଲା।
ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସଂଖ୍ୟା ସିଧାସଳଖ କର୍ମଚାରୀ ଭତ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାରକୁ ଆଧାର କରି, ଏହା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ଯେ ଜୁଲାଇରୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ଅତି କମରେ ୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ସରକାର ପୂର୍ବରୁ DA ୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ; ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, DA ୫୮ ପ୍ରତିଶତରୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ସଦ୍ୟତମ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି।
ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ସମୟସୀମା:
ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୂତନ ବେତନ ସ୍କେଲ ପାଇଁ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ।
ହେଲେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକୃତ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ୧୮ ରୁ ୨୪ ମାସର ବକେୟା ପାଉଣାକୁ କଭର କରି ଏକ ବଡ଼ ଏକକାଳୀନ ଦେୟ ପାଇବେ।
ଏହି ସମୟରେ, ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ ଗଣନା କରାଯିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବକେୟା DA ବକେୟା ରହିବ ନାହିଁ।
ବକେୟା DA ଖାତାରେ କିପରି ଜମା ହେବ:
ମନିକଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ପରେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ବୃଦ୍ଧି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସୁପାରିଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବକେୟାରେ ପରିଣତ ହେବ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ: ଯଦି ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ରେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଆଧାରରେ DA ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ ଏବଂ ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି, ତେବେ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆର୍ଥିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା DA ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ବେତନ ସ୍କେଲ ଅନୁଯାୟୀ ଗଣନା କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ DA ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନକୁ ବକେୟା ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ଦୀପାବଳି ପାଖାପାଖି ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯିବ:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସଂଶୋଧନଗୁଡ଼ିକ ଜାନୁଆରୀ ୧ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ୧ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ।
ଯଦିଓ ଏହି ଘୋଷଣାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ମାସ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିମାଣ ସର୍ବଦା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାରିଖରୁ ପଛୁଆ ଭାବରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ।
ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ DA ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ଏହି ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦୀପାବଳି ପାଖାପାଖି କରାଯିବ।
ହେଲେ, ସରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାରିଖ, ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ପେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଏବଂ DA ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂତ୍ର ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।