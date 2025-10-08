ପାଠପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାସନ ମାଜିଥିଲେ; ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀକୁ ଦୂରେଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ବାଛିଥିଲେ ଏହି ଜନନାୟକ
Jayprakash Narayan:ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ପଦବୀ ନାଚାହିଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ସେ ବାଛିଥିଲେ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କୁହାଯାଏ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୀତି । ଆଉ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଯେବେ ଲେଉଟା ଯିବ ସେଥିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅକ୍ଷରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଏହି ନାମ ଟି ଖୋଜି ପାଇବେ। ସେ ନାମଟି ହେଉଛି ଲୋକନାୟକ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ। ଦଳିତ-ଶୋଷିତ-ବଞ୍ଚିତ-ନିସ୍ପେଷିତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା, ସୁଯୋଗ, ଅଧିକାର ଓ ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ଏକ ନୂଆ ସମାଜ ଗଢ଼ିବାର ଥିଲା ଏହି ମହାନ ଜନନାୟକଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାଲିଆ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୀତାବ ଦିଆରା ଗ୍ରାମରେ ୧୯୦୨ ଅକ୍ଟୋବର ୧୧ ତାରିଖରେ ଏକ କାୟସ୍ଥ ପରିବାରରେ ପିତା ବର୍ସୁ ଦୟାଲ ଓ ମାତା ଫୁଲ ରାଣୀ ଦେବୀଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିନୋବା ଭାବେଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବି ସେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ବିପ୍ଳବର ଯାତ୍ରା ।
ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମଙ୍କ ଭାଷଣ : ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମଙ୍କ ଏକ ଭାଷଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲା । ପାଟନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ସଭା। ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମଙ୍କ ଭାଷଣ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ଯେ ସେ ତୁରନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପାଟନା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ହାତରେ କେବଳ ୨୦ ଦିନ ବାକି ଥିଲା।
ତଥାପି, ସେ କଲେଜ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ୨୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରଭାଦେବୀଙ୍କୁ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡି ଆମେରିକା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା …
ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବାସନକୁସନ ଧୋଇଥିଲେ: ୧୯୨୨ ମସିହାରେ, ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ବର୍କଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ନିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆମେରିକାରେ ରହିବା ସମୟରେ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟମୋଟ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ କେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗୁର କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲେ, କେତେବେଳେ ହୋଟେଲରେ ବାସନକୁସନ ଧୋଇଥିଲେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ମେକାନିକ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ, ସେ ଶ୍ରମିକ ବର୍ଗର କଷ୍ଟକୁ ଅତିନିକଟରୁ ଦେଖିଥିଲେ।
କାର୍ଲ ମାର୍କସଙ୍କ ମାର୍ଗ ବାଛିଲେ : ଏହି ସମୟରେ, ସେ କାର୍ଲ ମାର୍କସଙ୍କ ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ପଢିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ୧୯୧୭ ର ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେବଳ ମାର୍କସଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ।
ଆମେରିକାରେ ଶିକ୍ଷା ସାରି ୧୯୨୯ରେ ସେ ଭାରତ ଫେରି ଆସିିଥିଲେ ଜଣେ ମାର୍କସବାଦୀ ଭାବରେ। ନେହରୁଙ୍କ ଆହ୍ବାନ କ୍ରମେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ସ୍ବାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଶର ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଥିଲେ ବି ଜୟପ୍ରକାଶ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିରନ୍ତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ରହି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଓ ଶେଷରେ ଭାରତଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା ସହ ସମାଜବାଦୀ ମଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଜଣେ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ଥିଲେ:କୁହାଯାଏ ଯେ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଜଣେ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ କ୍ଷମତାର ନିକଟତର ହୋଇନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷମତାରେ ନଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜେପିଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଥିଲା।
ତଥାପି, ଜେପି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଜବାହରଲାଲ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧୀ ପଥ ବାଛିଥିଲେ। ସେ ଦେଶର ଗରିବ, ଦଳିତ ଏବଂ ଅବହେଳିତଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ବାଛିଥିଲେ।
ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପ୍ଳବ ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଓ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ପରିକଳ୍ପନାର ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ। ତାହାକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଜୟପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରାନ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାହିଥିଲେ। ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରାନ୍ତିର ସଂଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଜୟପ୍ରକାଶ କହିଥିଲେ, ଏଥିରେ ଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା ଓ ନବୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିରନ୍ତର ଲାଗି ରହିଛି ସତ, ତେବେ କ୍ରାନ୍ତି ଓ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଜୟପ୍ରକାଶ କହୁଥିଲେ, ‘ତୁମେ ତୁମ୍ଭର ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କର, ତୁମେ ତୁମକୁ ଗଢ଼।’ ସୁତରାଂ ୧୯୭୯ ଅକ୍ଟୋବର ୮ ତାରିଖରେ ଏହି ମହାନ୍ ବିପ୍ଳବୀଙ୍କର ପରଲୋଗ ଗମନ ଘଟିଥିଲା।ଆଉ ଭାରତ ଗୋଟେ ହୀରାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରେଇ ବସିଲା ।