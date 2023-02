କେବଳ ଲାଇକ ପାଇଁ କିଭଳି ବିପଦରେ ପକାଉଛନ୍ତି ଜୀବନ, ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପାଗଳାମି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପର ଅନେକ ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି । କେବଳ ଲାଇକ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଶହ ଶହ ଫୁଟ ଡେଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି । ଯଦି ଜଣେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଆଥଲେଟ୍ ଏହା କରନ୍ତି ତେବେ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଟିକଟକର୍ ବିନା ଟ୍ରେନିଂରେ ଏହା କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଅଛି । ଏହାକୁ ‘ଡେଥ୍ ଡାଇଭିଙ୍ଗ୍’ କୁହାଯାଉଛି।

ନାମରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଯେ ଏହା କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ। ଟିକଟକରେ ଲାଇକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଖେଳ ଖେଳାଯାଉଛି । ଡେଥ୍ ଡାଇଭିଂ ଏକ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଣ୍ଟ । ଏଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୁଦ୍ରରେ ଶହ ଶହ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଡେଇଁପଡନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ବିନା। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ସାଂଘାତିକ ଏବଂ କେହି ଏହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ତାଲିମ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଏହି ଖେଳ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ସୂଚନାମୁତାବକ ନରୱେର ଜଣେ ଯୁବା ଅନେକ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ୮୧ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ରହିଛି । ଏହି ସମୟରେ, ସେ ଅନେକ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବେଲି ଫ୍ଲପ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ୪୨.୫ ନିୟୁତ ଭ୍ୟୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି । ଏହାକୁ ଦେଖି ଦର୍ଶକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ଟିକଟୋକରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଭିଡିଓ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ୨୫୩ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଥର ଦେଖାଯାଉଛି।

11 yr old boy deathdiving, as its called. Ahh..to be young again 😘😋😋😋👍🏻👍🏻 pic.twitter.com/Kg1ggJS3S6

— iloveitalyy (@iloveitalyy) January 25, 2023