ଘର ବାହାରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଗାଈ ଗୁହାଳରେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ପରେ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା, ୬୫ ବର୍ଷର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ
୪ ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ପ୍ରଥମେ ରେପ୍ କଲା, ପରେ ପଥରରେ ଛେଚି ମାରିଦେଲା। ଆଉ ଶବକୁ ଖତରେ ପୋତିଦେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସବୁ ସୀମା ପାର୍ କଲେ ୬୫ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ। ଘର ପାଖରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ୪ ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅକୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ ପରେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା।
ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ କୋର୍ଟ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେ ଜିଲ୍ଲାର ନସରାପୁରରେ ଜଣେ ଚାରି ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ରେପ୍ ଏବଂ ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣାରେ କୋର୍ଟ ଭୀମରାଓ କାମ୍ବଲେଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି।
କୋର୍ଟ ୬୫ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଫାଶୀ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, କୋର୍ଟ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏପରି ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଏବଂ ନୃଶଂସ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ; ଏପରିକି କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ହେଲେ କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାଠାରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଆଉ ନାହିଁ ନାହିଁ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଏସ.ଆର. ସାଲୁଙ୍ଖେ ସୋମବାର (ଜୁନ୍ ୨୯) ଜଣେ ନାବାଳିକାର ବଳାତ୍କାର ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏହି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି।
କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଆଦେଶରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୋଷୀ ଭୀମରାଓ କାମ୍ବଲେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ। କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ, କୋର୍ଟ ଦୋଷୀର ନିର୍ମମତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲା।
ହତ୍ୟା, ବଳାତ୍କାର ଏବଂ ପୋକ୍ସୋ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ରାୟ ଘୋଷଣା ସମୟରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାର କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଚାରପତି ରାୟ ଦେବା ସମୟରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ।
ଏହା ସହିତ, ଏହି ମାମଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତତମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇପାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦୋଷୀ ଧରାଯିବା ଏବଂ ଫାଶୀରେ ଚଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଭୀମରାଓ କାମ୍ବଲେ ମେ ମାସରେ ନାବାଳିକାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ, ପୁଣେ ଜିଲ୍ଲାର ଭୋର ତାଲୁକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନସରାପୁରରେ ଜଣେ ୬୫ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ (ଭୀମରାଓ କାମ୍ବଲେ) ଜଣେ ଚାରି ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ଏବଂ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ମାମଲାରେ, ପୁଣେ କୋର୍ଟ ଜୁନ୍ ୨୫ ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜୁନ୍ ୨୯ ରେ ଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଚାରି ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି, ଜୁନ୍ ୨୯ରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି।
ଦୋଷୀର କୌଣସି ଅନୁତାପ ନାହିଁ:
ଜୁନ୍ ୨୫ ତାରିଖରେ ଭୀମରାଓ କାମ୍ବଲେଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ବିଚାରପତି ତାଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରାଇଥିଲେ। ବିଚାରପତି କାମ୍ବଲେଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଏବଂ ସେ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା କହିବାକୁ କହିଥିଲେ।
ଜବାବରେ, ଭୀମରାଓ କାମ୍ବଲେ ପୁରା ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାଁନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମଝିରୁ ଅଟକାଇଦେଇଥିଲା।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ ଓକିଲ ଆଡଭୋକେଟ୍ ମିଲିନ୍ଦ ପାୱାର କୋର୍ଟଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମାମଲା ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଭୀମରାଓ କାମ୍ବଲେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଚାରି ବର୍ଷର ଝିଅ ପ୍ରତି ଏପରି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁତାପ ଦେଖାଇ ନାହାଁନ୍ତି। ଝିଅର ପରିବାରର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଓକିଲ ଆରମ୍ଭରୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି।
ଘର ପାଖରୁ ଝିଅକୁ ଉଠାଇ, ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ:
ଘଟଣାଟି ମେ ୧ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ନାସରପୁରରେ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଖେଳୁଥିଲା। ଭୀମରାଓ କାମ୍ବଲେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଏକ ଗୁହାଳକୁ ନେଇଗଲେ।
ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କଲେ ଏବଂ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଟିର ମୁଣ୍ଡକୁ ପଥରରେ ଛେଚି ମାରିଦେଲେ। ତା’ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଗୋବର ଗଦା ତଳେ ପୋତି ଦେଲେ।
ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଝିଅଟିକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଗୁହାଳରୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଲା। ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଭୀମରାଓ କାମ୍ବଲେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ।