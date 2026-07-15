ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି ହାସିନା, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡାଦେଶ ଉପରେ ଲାଗିପାରେ ରୋକ!
ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସୂତ୍ରମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଢାକାକୁ ଫେରି ନିଜର ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ଦଳକୁ ପୁଣିଥରେ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି।
ଢାକା: ବାଂଲାଦେଶରୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନା ଢାକାକୁ ଫେରିବା ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଶେଖ ହାସିନା ଦେଶକୁ ଫେରି ଆଇନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଉଚିତ। ୭୮ ବର୍ଷୀୟା ହାସିନା ୨୦୨୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ସରକାର ପତନ ପରେ ଢାକା ଛାଡ଼ି ଭାରତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ହାସିନାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସୂତ୍ରରୁ ମିଲିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ , ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଢାକାକୁ ଫେରି ନିଜ ଦଳ ‘ଆୱାମୀ ଲିଗ୍’କୁ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି।
ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାରିକ୍ ରହମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ଜାହେଦ ଉର୍ ରହମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶେଖ ହାସିନା ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଦୁନିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓକିଲଙ୍କୁ ଆଣିପାରିବେ। ୨୦୨୪ରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦମନ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ‘ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ’ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାହାର ବିଚାର ହେବ।
ରହମାନ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ତାଙ୍କ ଫେରିବା ଘୋଷଣାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କାରଣ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ।” ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶର ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ରାୟକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଦାଲତ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାଂଲାଦେଶର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବେ ହେବ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଦାଲତ ଚାହିଲେ ହାସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ରାୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦାଲତଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
ଶେଖ ହାସିନା ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ଥାପକ ଶେଖ ମୁଜିବୁର ରହମାନଙ୍କ କନ୍ୟା। ୨୦୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ୫ରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ତାଙ୍କ ସରକାରର ପତନ ହୋଇଥିଲା।୨୦୨୪ ନଭେମ୍ବରରେ ଢାକାର ଏକ ବିଶେଷ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ‘ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ’ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲା। ଶେଖ ହାସିନା ଏହି ରାୟ ଓ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପ୍ରଣୋଦିତ ବୋଲି କହି ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରାୟ ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ନିକଟରେ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଦାବି କରିଆସୁଛି।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ କହିଛି ଯେ, ତାହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରବକ୍ତା ରନ୍ଧୀର ଜୈସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା ଏକ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ହିଁ ବିଚାର କରାଯିବ।
ଶେଖ ହାସିନା ସରକାର ପତନ ପରେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ଅବନତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଭୟ ଦେଶ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି।