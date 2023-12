ଭାରତର ବଡ଼ ସଫଳତା: କତରରେ ୮ ପୂର୍ବତନ ନୌସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରୁ ଟଳିଲା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କତରରେ ନୌସେନାର ୮ ପୂର୍ବତନ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । କତର କୋର୍ଟ ୮ ଜଣ ପୂର୍ବତନ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ କାରାଦଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ ସଫଳତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ।

କତରରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଥିବା ନୌସେନାର ୮ ଜଣ ଭାରତୀୟ ସେଠାରେ ଥିବା ଅଲ ଦହରା କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କତର କୋର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥିଲା । ଏବେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଆଦେଶକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି । କତରରେ ଭାରତୀୟ ରାଜଦୂତ, ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି କି, ମାମଲା ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତ ସରକାର ଦଣ୍ଡିତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ଓ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ।

“We have noted the verdict today of the Court of Appeal of Qatar in the Dahra Global case, in which the sentences have been reduced…The detailed judgement is awaited….Our Ambassador to Qatar and other officials were present in the Court of Appeal today, along with the family… pic.twitter.com/ysjVhbisaK

— ANI (@ANI) December 28, 2023