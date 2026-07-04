ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ହତ୍ୟା ଧମକ, ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲର୍ଟ (ସତର୍କ) ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
PM Modi Australia Visit : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ସୋମବାର ଦିନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲର୍ଟ (ସତର୍କ) ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରକୃତରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ‘ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ମିଟ୍ସ ମୋଦୀ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ଭାରତର ପିଏମଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମିଳିବା ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଫେଡେରାଲ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତରେ ଜୁଟିଯାଇଛି।
ଫେସବୁକ ପୋଷ୍ଟର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଆଗଲା ଧମକ
‘ଦି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟୁଡେ’ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ୯ ଜୁଲାଇରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାର୍ଭେଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ‘ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ମิଟ୍ସ ମୋଦୀ’ ନାମରେ ଏକ କମ୍ୟୁନିଟି (ସାମୁଦାୟିକ) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯିବାର ଅଛି। ଯାହାର ପ୍ରଚାର-ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଫେସବୁକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଏଭଳି ଏକ କମେଣ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଉଭୟ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ପୋଷ୍ଟର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ‘ଅବୁ ମୁସ୍ତଫା’ ନାମରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖାଥିଲା, “କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଛାତଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଭଲ, ନଚେତ୍ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆସିବେ।”
ତଦନ୍ତ ସହ ଜଡ଼ିତ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରକାଶନଟି କହିଛି ଯେ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେହି ପୋଷ୍ଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମେସେଜ୍ ପଛର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଘଟିଛି କି ନାହିଁ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଫେଡେରାଲ ପୋଲିସ (AFP) ଏହି ତଦନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହିଁ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଥିବା ବିଦେଶୀ ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଧମକକୁ ସେଠାକାର ଆଇନ ପ୍ରୟୋଗକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଥାନ୍ତି। ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣତଃ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଫେଡେରାଲ ପୋଲିସ, ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ ସମେତ ଏକାଧିକ ସଂସ୍ଥା ସାମିଲ ଥାନ୍ତି।