ଆସାମ ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୭୫କୁ ବୃଦ୍ଧି, ୩.୩୨ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ

ଆସାମ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା ଲରିଛନ୍ତି ।

By Shiv Sankar Singh

ଗୁଆହାଟି: ଆସାମରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି। ବୁଧବାର ଆଉ ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୭୫କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି ୭ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୩.୩୨ ଲକ୍ଷ ରହିଛି। ଆସାମ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ (ASDMA) ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

ASDMA ଅନୁସାରେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ୭ ଜଣ ଶିବସାଗର ଜିଲ୍ଲାର ନାଜିରା ରେଭେନ୍ୟୁ ସର୍କଲ୍ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସାମର ୭ଟି ଜିଲ୍ଲା ଶିବସାଗର, ଚରାଇଦେଓ, ଗୋଲାଘାଟ, ଯୋରହାଟ, ନାଗାଓଁ, ସୋନିତପୁର ଏବଂ କାମରୂପ ମେଟ୍ରୋପଲିଟନ୍ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ୨୧ଟି ରେଭେନ୍ୟୁ ସର୍କଲ୍ ଏବଂ ୬୨୨ଟି ଗାଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ରହିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ! ଭାଙ୍ଗିଲା ବନ୍ଧ,…

ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହେବ ସହଜ, ଅଗଷ୍ଟ ୧ରୁ…

ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୩,୩୨,୬୩୯ ଜଣ ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଚରାଇଦେଓ ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଠାରେ ୧,୪୨,୭୫୬ ଜଣ ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ଫସିଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ଶିବସାଗରରେ ୯୭,୦୭୪ ଜଣ ଏବଂ ଯୋରହାଟରେ ୫୭,୩୭୧ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

Uttarakhand Govt.

ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬ଟି ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୪.୪୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୮୧ଟି ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲୁ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ୩୨,୪୭୭ ଜଣ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି।

ଏହା ସହ ୩୪ଟି ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା, ବାୟୁସେନା, NDRF, SDRF, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।

ASDMA କହିଛି ଯେ, ଗୋଲାଘାଟ ଜିଲ୍ଲାର ନୁମାଲିଗଡ଼ ନିକଟରେ ଧନସିରି (ଦକ୍ଷିଣ) ନଦୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ୪୫,୩୪୧.୯୮ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି।

ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଘର, ଗୋରୁ ଗୁହାଳ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆସାମ ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ବନ୍ୟାରେ ମୃତ କିମ୍ବା ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ରାଶି ଦେବା ନିୟମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ! ଭାଙ୍ଗିଲା ବନ୍ଧ,…

ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହେବ ସହଜ, ଅଗଷ୍ଟ ୧ରୁ…

ଆମେରିକାର ସେନା ଘାଟି ଉପରେ ଇରାନର ଘନ ଘନ…

କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ଶିଖର ଛୁଇଁବେ…

1 of 29,967