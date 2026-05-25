ବିଜେଡିରୁ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଇସ୍ତଫା

ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଜେଡିର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ, ପରିଚାଳନା ଶୈଳୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ନେଇ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ବିଜେଡି ରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବିଜେପି ରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି । ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ବହୁ ଦିନ ହେବ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ଏବଂ କିଛି ନେତାଙ୍କ ଏକଚ୍ଛତ୍ରବାଦକୁ ନେଇ ସେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସେଲର ଉପ-ସଭାପତି ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ବଜାରରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ସହ କଟକ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରର ଅନେକ ନେତା ମଧ୍ୟ ଦଳ ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

