ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ

ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପ-ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ନିଦ୍ୱର୍ନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନରେ ସେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବାରୁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନାହିଁ।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପ-ନିର୍ବାଚନରେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ (ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ) ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନରେ ସେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ରହିଥିଲେ।

ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତାଙ୍କ ବିଜୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ସଂସଦର ଉପର ସଦନ ବା ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି।

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ସାମନ୍ତରାୟ, ଏହି ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ନଥିବାରୁ, ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ନିଦ୍ୱର୍ନ୍ଦ୍ୱରେ ବିଜେତା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଏହି ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ି ନଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ହାର୍ଟ ଏବଂ ପେଟରେ କାହିଁକି ଜମା ହୁଏ ପାଣି,…

ଆଜି ରାତିରେ ଇରାନ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ,…

ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ଏହି ସଫଳତାକୁ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ସାଂଗଠନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂସଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

ହାର୍ଟ ଏବଂ ପେଟରେ କାହିଁକି ଜମା ହୁଏ ପାଣି,…

ଆଜି ରାତିରେ ଇରାନ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ,…

୨-୩ ଦିନ ଭିତରେ ଓଡିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ !

ଏହି ଦେଶରେ ଘର ଭିତରେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା ଏକ ବଡ଼…

1 of 29,490