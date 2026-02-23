Debit Cardରୁ ମିଳୁଛି 10 ଲକ୍ଷର ଫ୍ରି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ; ଜାଣନ୍ତୁ ନିୟମ ଏବଂ କ୍ଲେମ କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ
Debit Cardରୁ ମିଳୁଛି 10 ଲକ୍ଷର ଫ୍ରି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ; ଜାଣନ୍ତୁ ନିୟମ ଏବଂ କ୍ଲେମ କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ
Debit Card Free Insurance: ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଡେବିଟ କାର୍ଡର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ATMରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ସପିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ମାଗଣା ବୀମା କଭରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି କଭରେଜ୍ କେତେକ ସମୟରେ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା:
ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ ମିଳୁଛି ମାଗଣା ବୀମା
HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ, ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ, ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ କୋଟାକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ ମାଗଣା ବୀମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ବୀମା ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଗ୍ରୁପ ପଲିସିର ଅଂଶ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ତେଣୁ କୌଣସି ପୃଥକ ପଲିସି ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ପର୍ସନାଲ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଭର, ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା କଭର, କ୍ରୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କାର୍ଡ ଫ୍ରଡ ଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ତଥାପି, ଏହି ବୀମା କେବଳ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ସକ୍ରିୟ ଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଡରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତ 60 କିମ୍ବା 90 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ରୟ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ବୀମା କଭର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ।
ଆପଣଙ୍କ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବାର ଏକ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯେପରିକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍, ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ, କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଦେୟ କରିବା। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାରବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇଛି।
ବୀମା କଭର ପରିମାଣ କେତେ?
ବୀମା କଭର ପରିମାଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ ବର୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏକ ନିୟମିତ କାର୍ଡ 1 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରିପାରିବ। ପ୍ଲାଟିନମ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରିମିୟମ୍ କାର୍ଡ 2 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପରିମାଣକୁ କଭର କରିପାରିବ। କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଡ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କଭର କରିପାରିବ।
ଆପଣ କିପରି କ୍ଲେମ କରିପାରିବେ?
ଯଦି କାର୍ଡଧାରକଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ତେବେ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡିବ। 30 ରୁ 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲେମ ଫାଇଲ କରିବା ସାଧାରଣତଃ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ କ୍ଲେମ ଫର୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁର୍ଘଟଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଏବଂ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କେୱାଇସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାର୍ଡ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ।