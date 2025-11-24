ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ବାକି ଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ, ଡିସେମ୍ବରରେ ପୁରା ଏତିକି ଦିନ ବନ୍ଦ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଛୁଟି ଲିଷ୍ଟ
Bank Holidays: ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ ତଥା ଡିସେମ୍ବର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଡିସେମ୍ବରରେ ଅନେକ ଛୁଟି ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିସେମ୍ବର ଛୁଟିଦିନର ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ।
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିର ଏକ ତାଲିକା ଜାରି କରେ। ଏହି ତାଲିକା ଅନୁସାରେ, ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ୧୮ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଛୁଟି ସୂଚୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ପର୍ବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଅବସର ସହିତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ RBI ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ଆଦିବାସୀ ବିଶ୍ୱାସ ଦିବସ ଯୋଗୁଁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଡିସେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ ସେଣ୍ଟ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଜାଭିୟର୍ସ ଦିବସ ପାଇଁ ଗୋଆରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେହିପରି ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ପା ଟୋଗାନ୍ ନେଙ୍ଗମିଞ୍ଜା ସାଙ୍ଗମା ଦିବସ ପାଇଁ ମେଘାଳୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।
ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ୧୮ ଡିସେମ୍ବରରେ ଗୁରୁ ଘାସିଦାସ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏବଂ ୟୁ ସୋସୋ ଥାମଙ୍କ ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ମେଘାଳୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ୧୯ ଡିସେମ୍ବରରେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ଯୋଗୁଁ ଗୋଆରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଯୋଗୁଁ ଡିସେମ୍ବର ୨୪ରେ ମେଘାଳୟ ଏବଂ ମିଜୋରାମରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ । ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଯୋଗୁଁ ଡିସେମ୍ବର ୨୫ରେ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଯୋଗୁଁ ମେଘାଳୟ, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ସହିଦ ଉଧମ ସିଂହ ଜୟନ୍ତୀ ଯୋଗୁଁ ହରିୟାଣା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ପାଳନ କରିବ। ଡିସେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ସେହିପରି, ଡିସେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ ମେଘାଳୟରେ ୟୁ କିୟାଙ୍ଗ ନାଙ୍ଗବା ଦିବସ ଏବଂ ସିକିମରେ ତମୁ ଲୋସାର ଦିବସ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମିଜୋରାମ ଏବଂ ମଣିପୁରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।